Poniedziałek 13 września 2021 Nvidia wprowadzi GeForce RTX 2060 12 GB

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:14 GeForce RTX 2060 to kiedyś bardzo popularna karta graficzna od Nvidia. Niestety model ten wraz z innymi przedstawicielami serii GeForce RTX 2000 zniknął ze sklepów pod koniec 2020 roku, tuż po pojawieniu się serii GeForce RTX 3000. Z dzisiejszego punktu widzenia jest już wiadome, że zaprzestanie produkcji części kart poprzedniej generacji było przedwczesne - dostawy nowszych kart z serii Ampere były niewystarczające, co przy braku kart poprzedniej generacji spowodowało trudności w zakupie kart z serii GeForce RTX 3000 i ich horrendalne ceny nawet 3 razy wyższe od rekomendowanych.



Sytuacji nie udało się doprowadzić do normalnej i to pomimo licznych kroków, w tym wydania kart Nvidia CMP do wydobywania kryptowalut, zwiększenia produkcji GeForce RTX 3060 oraz dodania do kart GeForce sprzętowego limitu szybkości obliczania haszy.



Według najnowszych informacji, Nvidia w końcu zamierza przyznać się do błędu przedwczesnego zakończenia produkcji kart GeForce z serii Turing. Producent szykuje ponowną premierę kart GeForce RTX 2060. Trafią one na rynek drugi raz, na przełomie 2021 i 2022 roku, czyli mniej więcej trzy lata po pierwszym debiucie.



W porównaniu do oryginałów otrzymają one zmienioną specyfikację, w tym m.in 12 GB pamięci.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.