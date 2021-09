Poniedziałek 13 września 2021 Microsoft planuje szybkie odświeżenie konsol Xbox Series S

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 06:22 Konsole Xbox Series S i X to dwa nowe urządzenia dla graczy wprowadzone przez Microsoft pod koniec 2020 roku. Mocniejszy model z literą X ma napęd optyczny Blu-Ray oraz układ graficzny AMD RDNA 2 z 52 jednostkami CU i jest dedykowany do grania w rozdzielczości 4K. Z kolei Xbox Series S nie posiada napędu optycznego i ma słabszy układ graficzny RDNA 2 z 20 jednostkami CU, ale za to jego cena jest o około połowę niższa. Z najnowszych informacji wynika, że Microsoft zamierza bardzo szybko odświeżyć ten model.



Nastąpi to już w połowie przyszłego roku. Modyfikacja będzie polegać na przeniesieniu produkcji głównego układu scalonego konsoli z procesu 7nm do bardziej dopracowanej litografii 6nm. To ma pozwolić na odblokowanie wszystkich 24 jednostek CU układu graficznego, oraz zwiększenie jego częstotliwości taktowania.



Według nieoficjalnych doniesień, Microsoft planuje zwiększyć moc obliczeniową GPU o 50 procent, z 4 TFlops do 6 TFlops. Nowa wersja Xbox Series S może otrzymać dopisek Plus, a jej spodziewana cena będzie o 50 USD wyższa i wyniesie 349 USD.



Wydanie tej konsoli ma wzmocnić ofertę Microsoftu przed debiutem PlayStation 5 Lite.









