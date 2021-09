Poniedziałek 13 września 2021 Szef Intela: układy scalone będą stanowić 20 procent kosztu produkcji aut

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:48 Pat Gelsinger, wieloletni ważny pracownik Intela, który powrócił do swojej firmy w marcu 2021 roku w roli prezesa i dyrektora generalnego podzielił się swoimi przemyśleniami na temat rozwoju branży motoryzacyjnej. Każdy wie o tym, że od co najmniej 20 lat kolejne modele samochodów posiadają coraz więcej elektroniki. Szef Intela ocenił, jak ten trend będzie kształtował się w przyszłości. Jego zdaniem, nastąpi gwałtowny wzrost wykorzystania elektroniki w samochodach. W efekcie, w 2030 roku średnio aż 20 procent kosztu budowy samochodu stanowić będą układy scalone.



Ma to związek z rozpoczętym kilka lat temu m.in przez Teslę, a obecnie coraz częściej obserwowanym stopniowym przekształcaniem się samochodów w jeżdżące komputery z wieloma systemami multimedialnymi oraz systemami wspomagającymi kierowcę lub wyręczającymi go z konieczności kierowania pojazdem.



Wedlug Pata Gelsingera, w 2030 roku wszyscy producenci pojazdów razem wzięci zamontują w nich układy scalone zakupione u innych wytwórców za łączną kwotę około 115 miliardów dolarów.



Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to niestety, że przyszłe samochody z zaawansowaną elektroniką będą po prostu droższe od "bardziej klasycznych" modeli poprzedniej generacji, nieposiadających aż tak rozbudowanej elektroniki.







