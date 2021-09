Wtorek 14 września 2021 Zdjęcie karty Radeon przeznaczonej do kopania kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:27 Nvidia już od kilku miesięcy oferuje specjalne wersje kart graficznych, przeznaczone do wydobywania kryptowalut. Są to karty z serii Nvidia CMP, które bazują w większości na układach graficznych poprzedniej generacji (Turing, 12nm) - za wyjątkiem najbardziej wydajnych wersji opartych o chipy GA104 i GA102. Wypuszczenie tych kart spotkało się z komentarzem ze strony jednego z pracowników AMD - który przekonywał w marcu, że jego firma nie planuje obecnie wydawania specjalnych wersji kart dedykowanych do wydobywania kryptowalut. Byc może coś zmieniło się od tamtego czasu.



Pewna osoba zamieściła w sieci zdjęcie karty graficznej Radeon pozbawionej wyjść obrazu. Po włożeniu do komputera okazuje się, że karta bazuje na chipie Navi 22 z aktywnymi 2304 procesorami strumieniowymi, oraz ma 10 GB pamięci GDDR6X ze 160 bitową magistralą. Oferowana wydajność to 39 MH/s.



Prawdopodobnie karta wykorzystuje częściowo niesprawne układy scalone, które nie nadają się do zamontowania w kartach Radeon RX 6700 XT. Firma AMD nie chwaliła się w żadnej sposób premierą takiej karty - być może zdjecia przedstawiają egzemplarz dopiero przygotowywanego modelu.









