Wtorek 14 września 2021 ZEN 4 Raphael otrzyma bardziej wyrafinowany system kontroli temperatury

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:32 W przyszłym roku AMD zaoferuje nam kolejną nową generację procesorów z serii Ryzen. Będą to CPU o nazwie kodowej Raphael, oparte o architekturę ZEN4, i produkowane w nowszym procesie litograficznym 5nm. Jednostki będą zgodne z nową podstawką AM5 i pamięciami typu DDR5, otrzymają zintegrowany IGP z architekturą RDNA 2 i być może także więcej rdzeni niż dotychczasowe serie Ryzen 3000 i Ryzen 5000. W sieci pojawiły się informacje na temat kolejnych nowości opracowanych przez AMD dla tych procesorów.



Poza nowymi rdzeniami CPU ZEN 4, procesory z serii Raphael mają otrzymać też ulepszenia w obrębie systemu oszczędzania poboru energii, oraz bardziej wyrafinowany system kontroli temperatury procesora.



Ten ostatni ma działać inaczej niż w dotychczasowych procesorach z serii Ryzen, starając się zmniejszyć różnice między temperaturą minimalną i maksymalną procesora - ograniczając do minimum przełączanie się wentylatora chłodzącego procesor na wyższe obroty.



Wygląda więc na to, że AMD w walce z prądożernymi procesorami Alder Lake-S postawi nie tylko na wysoką wydajność, ale również energooszczędność i wysoką kulturę pracy swoich przyszłych procesorów.



