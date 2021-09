Wtorek 14 września 2021 Microsoft: Windows 11 jest zoptymalizowany pod względem wydajności

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 06:41 Do premiery systemu Windows 11 został już niecały miesiąc. W miarę zbliżania się do niej Microsoft chwali się kolejnymi z przygotowanych nowości. W najnowszym filmie na temat nadchodzącego systemu Steve Dispensa, wiceprezes Microsoftu twierdzi, że Windows 11 został świetnie zoptymalizowany pod względem wydajności, a komputery po przesiadce z Windows 10 na system Windows 11 uzyskają wzrost wydajności. Ma to być możliwe dzięki licznym optymalizacjom w zarządzaniu pracą procesora, pamięci RAM i pamięci masowej, jakie zostały zaszyte w najnowszych okienkach przez programistów Microsoftu.



W zamieszczonym niżej filmie dowiadujemy się, że nowy sposób zarządzania wątkami i procesorem ma w niektórych przypadkach oferować do 37 procent mniejsze obciążenie CPU. Z kolei usprawnienia w zarządzaniu pamięcią RAM mają się przekładać na do 32 procent mniejszą zajętość RAMu.



Poza tym, Windows 11 ma wybudzać się z hibernacji lub stanu uśpienia o 25 procent szybciej niż Windows 10.



Mamy nadzieję, że zapowiedzi zostaną zweryfikowane podczas premierowych testów nowego Windowsa.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.