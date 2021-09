Wtorek 14 września 2021 Apple poszukuje inżynierów procesorów RISC-V

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 06:36 Firma Apple dopiero co zaskoczyła wszystkich, porzucając w ubiegłym roku procesory x86 Intela na rzecz własnych wydajnych CPU z architekturą ARM. Najnowsze ogłoszenia o pracę zamieszczone przez firmę z Cupertino zdradzają być może kolejne przyszłe posunięcie elektronicznego giganta. Apple poszukuje programistów oraz inżynierów procesorów typu RISC-V, czyli procesorów zbudowanych w oparciu o otwarto-źródłowy model programistyczny bazujący na koncepcji RISC. Jak nie trudno się domyślać, może to być krok zabezpieczający się przed ew. przejęciem ARM Ltd. przez Nvidia.



W przypadku tej transakcji, prawa do licencji na produkcję procesorów opartych o architekturą ARM trafiłyby w ręce Nvidia i jej prezesa Jensena Huanga, a podmiot ten mógłby np. zwiększyć opłaty licencyjne.



Ogłoszenia o pracę nie wskazują jednak wprost na przygotowywanie się Apple na taką ewentualność. Wynika z nich, że zatrudnione osoby mają wykorzystać zdolności architektury RISC-V we wsparciu obliczeń z wykorzystaniem nauczania maszynowego i sztucznej inteligencji, oraz do analizy obrazów i innych danych w tym mowy.



Wydaje się, że Apple nie planuje jeszcze przejścia z procesorów z architekturą ARM na procesory z architekturą RISC-V, ale po prostu chce lepiej poznać możliwości tej drugiej. lub opracować i w jakiś sposób wykorzystać rdzenie RISC-V do wsparcia rdzeni ARM w zakresie specjalizowanych obliczeń.



