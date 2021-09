Środa 15 września 2021 AMD udostępnia Smart Access Memory dla Radeonów serii 5000

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 06:18 Jesienią wraz z premierą swoich najnowszych kart graficznych Radeon RX serii 6000 firma AMD wprowadziła też nowe rozwiązanie o nazwie Smart Access Memory (SAM) będące rozwinięciem technologii R BAR (Resizable Base-Address Register). Dzięki temu procesory Ryzen mają bezpośredni dostęp nie do części, ale do całości pamięci karty graficznej, co przyspiesza wymianę danych między CPU i GPU powodując kilkuprocentowy wzrost liczby generowanych klatek na sekundę. Początkowo Smart Access Memory mogli uruchomić wyłącznie posiadacze najnowszych procesorów Ryzen serii 5000 z rdzeniami ZEN 3 i płyt z chipsetami serii 500.



Następnie funkcję uaktywniono dla posiadaczy procesorów Ryzen serii 3000, oraz starszych płyt głównych z chipsetami serii 400. Teraz z Smart Access Memory skorzystać mogą posiadacze starszych Radeonów z serii RX 5000, czyli opartych o architekturę RDNA pierwszej generacji.



Taka możliwość została dodana przez nowe sterowniki Radeon Software 21.9.1. Opróćz tego nowe sterowniki wprowadzają zapowiadaną od kilku miesięcy funkcję Auto-Overclock, czyli mechanizm automatycznego podkręcania rdzeni GPU na kartach graficznych ponad oficjalne wartości Turbo. Mechanizm monitoruje temperatury i obciążenie GPU, o jeśli to możliwe zwiększa jego taktowanie w krokach o 50 MHz.



Sterowniki Radeon Software 21.9.1 są też zgodne z systemem Windows 11, i można je pobrać ze strony AMD



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.