Środa 15 września 2021 Core 12. generacji Alder Lake-S obsłuży DDR5 w trybach Gear 2 i Gear 4

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:33 Wraz z premierą procesorów Core 11. generacji (Rocket Lake-S) Intel wprowadził dwa tryby pracy zintegrowanego kontrolera pamięci DDR4. Pierwszy tryb o nazwie Gear 1 (1:1), w którym kontroler pamięci działa z taką samą częstotliwością jak pamięć RAM, jest przeznaczony do obsługi pamięci pracujących szybkością do DDR4-3600. Chęć uzyskania wyższej szybkości pracy pamięci RAM wiąże się z koniecznością przestawienia dzielnika na 1:2 (tzw. Gear 2), który obniża częstotliwość taktowania kontrolera pamięci do połowy szybkości z jaką pracuje pamięć RAM. Okazuje się, że podobne posunięcie zostanie zastosowane w nadchodzących procesorach Alder Lake-S, czyli Core 12. generacji.



Nowe CPU będą mogły obsługiwać dwa typy pamięci - DDR4 i DDR5. Pamięci DDR4 będą obsługiwane tak jak w Core 11. generacji w trybach Gear 1 i Gear 2.



Z kolei dla pamięci DDR5 przewidziano tryby Gear 2 i Gear 4 - w pierwszym taktowanie kontrolera pamięci będzie o połowę niższe niż taktowanie pamięci DDR5, a w drugi będzie 4-krotnie niższe niż taktowanie pamięci DDR5.



Trudno ocenić czy jest to dobrą wiadomością - aby uzyskać wysokie taktowanie kontrolera pamięci np. takie samo jak przy współpracy z pamięcią DDR4-3200, w przypadku pamięci DDR5 konieczne będzie posiadanie modułów DDR5-6400. Z kolei moduły DDR5 o takich szybkościach mogą być jeszcze niedostępne, lub mogą być bardzo drogie.



