Core 12. generacji Alder Lake-S obsłuży DDR5 w trybach Gear 2 i Gear 4

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:33 (4) Wraz z premierą procesorów Core 11. generacji (Rocket Lake-S) Intel wprowadził dwa tryby pracy zintegrowanego kontrolera pamięci DDR4. Pierwszy tryb o nazwie Gear 1 (1:1), w którym kontroler pamięci działa z taką samą częstotliwością jak pamięć RAM, jest przeznaczony do obsługi pamięci pracujących szybkością do DDR4-3600. Chęć uzyskania wyższej szybkości pracy pamięci RAM wiąże się z koniecznością przestawienia dzielnika na 1:2 (tzw. Gear 2), który obniża częstotliwość taktowania kontrolera pamięci do połowy szybkości z jaką pracuje pamięć RAM. Okazuje się, że podobne posunięcie zostanie zastosowane w nadchodzących procesorach Alder Lake-S, czyli Core 12. generacji.



Nowe CPU będą mogły obsługiwać dwa typy pamięci - DDR4 i DDR5. Pamięci DDR4 będą obsługiwane tak jak w Core 11. generacji w trybach Gear 1 i Gear 2.



Z kolei dla pamięci DDR5 przewidziano tryby Gear 2 i Gear 4 - w pierwszym taktowanie kontrolera pamięci będzie o połowę niższe niż taktowanie pamięci DDR5, a w drugi będzie 4-krotnie niższe niż taktowanie pamięci DDR5.



Trudno ocenić czy jest to dobrą wiadomością - aby uzyskać wysokie taktowanie kontrolera pamięci np. takie samo jak przy współpracy z pamięcią DDR4-3200, w przypadku pamięci DDR5 konieczne będzie posiadanie modułów DDR5-6400. Z kolei moduły DDR5 o takich szybkościach mogą być jeszcze niedostępne, lub mogą być bardzo drogie.



K O M E N T A R Z E

DSG (autor: stefan_nurek | data: 15/09/21 | godz.: 09:58 )

Oj przestaliby się wygłupiać i dorzuciliby jakąś szybką dwusprzęgłówkę (DSG czy coś) i człowiek nie musiałby szarpać się z lewarkiem.



... (autor: pwil2 | data: 15/09/21 | godz.: 17:09 )

Ha, znowu będzie sytuacja jak dawniej, gdy DDR3 1600C9 było szybsze od pierwszych DDR4 2133C15. Dopiero DDR4 ~3000 pozwoliło zyskać przewagę DDR4.



Intel będzie miał ciężko pod górę na Gear 4.



c.d. (autor: pwil2 | data: 15/09/21 | godz.: 17:11 )

Mam wrażenie, że człowiek, który pracował nad kontrolerem pamięci w Skylake jest już dawno na emeryturze. Na Ryzenie da się uzyskać 1:1 z pamięciami DDR4 @4000 już dziś.



Przecież jakiś czas temu zostały zapowiedziane moduły pamięci na przełom (autor: Mario1978 | data: 15/09/21 | godz.: 22:02 )

pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku z DDR5 o przepustowości 12800MB/s. To jest tak jak sprzedawali by moduły i nazywali jest 12800MHz. To na procesory trzeba będzie czekać, które wykorzystają taką przepustowość a nie moduły DDR5.



