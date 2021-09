Środa 15 września 2021 Nvidia GeForce NOW przypadkowo ujawnia niepublikowane tytuły gier

Autor: Zbyszek | 06:07 Usługa przesyłania strumieniowego gier GeForce NOW sprawiła ostatnio nieoczekiwaną niespodziankę. Nvidia prawdopodobnie nieumyślnie ujawniła w niej nazwy 40 z nadchodzących, dopiero opracowywanych gier. Na liście znajdują się zarówno całkiem nowe gry jak Bioshock 2022, lub też remastery lub remake kilku starych tytułów, m.in. z serii Tomb Raider i GTA "San Andreas" oraz "Vice City". Nvidia dość szybko zredagowała listę i wydała oświadczenie, że lista była „nieautoryzowana” oraz była przeznaczona wyłącznie do wewnętrznego śledzenia ewentualnych nadchodzących tytułów.



Poniżej lista nadchodzących tytułów ujawniona przypadkowo w GeForce NOW.



Chrono Cross Remaster

Final Fantasy Tactics Remaster

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy IX Remake

Final Fantasy XVI

Gears 6

Tomb Raider Anniversary (2021)

Unannounced title by Square Enix

Alan Wake Remastered (Steam)

Kingdom Hearts IV

Indiana Jones

S.T.A.L.K.E.R Android

PayDay 3

Metal Gear Solid 2 - Sons of Liberty HD

Metal Gear Solid 3 - Snake Eater HD

Timesplitters 2 Remastered

The Talos Principle 2

XCOM 3

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Dragons Dogma 2

Monster Hunter 6

GTA 3 Vice City and San Andreas Remasters

Bioshock TRX remaster

Bioshock 2022

Mirrors Edge RTX Remaster

Untitled Respawn Game

Titanfall 3

Tekken 8

Human Fall Flat 2

The Talos Principle 2

Crysis 4

Earth Defence Force 6

Bayonetta 3

Judgment

Catherine Full Body

Shin Megami Tensei V

Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Half-Life 2 Remastered

Project FPS



