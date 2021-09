Środa 15 września 2021 Aktualizacja oprogramowania PlayStation 5 do pobrania

Autor: Adam | 12:12 Sony informuje o drugiej, dużej aktualizacji oprogramowania systemowego dla konsoli PS5, która od dziś jest dostępna na całym świecie. Zawiera ona szereg usprawnień i nowych funkcji, w tym: wsparcie obsługi dźwięku 3D dla wbudowanych głośników telewizyjnych oraz rozszerzenie pamięci masowej SSD. Oto niektóre z najważniejszych, nowych funkcji, które pojawią się w PlayStation 5.



Usprawnienia interfejsu - nowe ulepszenia UX ułatwią graczom przeglądanie, personalizowanie i zarządzanie zawartością gier oraz samą konsolą.



Dostosowywanie Centrum Sterowania - gracze mogą teraz swobodniej dostosowywać Centrum Sterowania, zmieniając jego układ lub wybierając elementy sterujące, które mają być ukrywane lub nieukrywane w dolnej części ekranu.

Udoskonalony Game Base - gracze w prostszy sposób mogą przeglądać i pisać wiadomości do znajomych bezpośrednio z Game Base w Centrum Sterowania. Przeglądając Game Base na pełnym ekranie, gracze mogą sprawdzić, ilu ich znajomych jest online, zajętych lub offline, a także zaakceptować, odrzucić lub anulować kilka próśb o dodanie do znajomych jednocześnie.



Aktualizacje Biblioteki Gier i Ekranu głównego - zainstalowane wersje tej samej gry na PS4 i PS5, będą teraz wyświetlane osobno na karcie "Zainstalowane" w Bibliotece Gier oraz na ekranie głównym. Kafelek każdej gry wskazuje od teraz także wyraźnie jej platformę.



Nowy rodzaj wyróżnienia: "Lider" - po zakończeniu rozgrywki online gracze mogą przyznać innym uczestnikom czwarty rodzaj wyróżnienia, "Lider", który jest widoczny w profilach graczy.



Automatyczne nagrywanie filmów z "najlepszymi wynikami osobistymi" - gracze ustanawiając nowy rekord osobisty w wyzwaniach o lepszy czas lub wyższy wynik, automatycznie uruchamiają nagrywanie klipu wideo z tego wydarzenia. Gracze mogą również udostępniać te klipy bezpośrednio z karty wyzwania w Centrum Sterowania lub ze swojej Galerii Multimediów.



Nowy moduł śledzenia trofeów - umożliwia graczom szybki dostęp do maksymalnie pięciu trofeów w każdym meczu, za pośrednictwem Centrum Sterowania.



Obsługa dźwięku 3D dla wbudowanych głośników telewizora - po włączeniu tej funkcji w menu Dźwięk, przekształca ona standardowy, dwukanałowy dźwięk z głośników telewizyjnych w dźwięk trójwymiarowy, zwiększając poczucie głębi rozgrywki[1]. Gracze mogą zmierzyć akustykę swojego pokoju za pomocą mikrofonu na kontrolerze bezprzewodowym Dual Sense, by zastosować ustawienia dźwięku 3D zoptymalizowane dla danego pomieszczenia[2].

Rozszerzenie pamięci masowej SSD - od dziś posiadacze konsoli PlayStation 5 mogą rozszerzyć swoją pamięć masową o dysk SSD M.2 - rodzaj szybkiego dysku półprzewodnikowego, który można zainstalować w PS5 lub PS5 Digital Edition. Pamięć masowa M.2 SSD może być używana do pobierania, kopiowania i uruchamiania gier PS5 i PS4, a także aplikacji multimedialnych. W gry PS5 i PS4 można grać bezpośrednio z pamięci masowej M.2 SSD, a także swobodnie przenosić gry między opcjami pamięci masowej. Instrukcja pokazująca jak dokonać instalacji jest dostępna tutaj.





Więcej szczegółów na temat wrześniowej aktualizacji konsoli PlayStation 5 można znaleźć tutaj.





[1] Dźwięk 3D dla wbudowanych głośników telewizora trzeba włączyć ręcznie w menu Dźwięk w ustawieniach systemowych konsoli PS5 (domyślnie jest wyłączony).



[2] Aby aktywować tę funkcję, wymagana jest aktualizacja kontrolera bezprzewodowego DualSense, która ukaże się wraz z wrześniową aktualizacją PS5.



