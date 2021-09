Środa 15 września 2021 Gniazdo Intel LGA 1700 dla Core 12. generacji na zdjęciach

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:02 Procesory Alder Lake-S, czyli Core 12. generacji, które zadebiutują na rynku końcem października, nie będą pasować do obecnych płyt głównych. Wszystko z powodu licznych zmian, m.in. dodania obsługi pamięci DDR5 i magistrali PCI-Express 5.0, co wymusiło zwiększenie liczby pinów kontaktowych. Zaprojektowane dla tych procesorów gniazdo LGA 1700 jest większe od dotychczasowych LGA 1151 i LGA 1200 - jego wymiary wynoszą 45 x 37,5 mm, zamiast 37,5 x 37,5 mm. Oznacza to też, że procesory Alder Lake-S mają prostokątny kształt. Zdjęcie typy CPU znamy od dawna, a teraz w sieci pojawiło się zdjęcie gniazda LGA 1700.



Poniżej prezentujemy, jak nowe gniazdo wygląda w porównaniu do dotychczasowego LGA 1200 w skali 1:1



Z powodu zmiany konstrukcji gniazda, dotychczasowe systemy chłodzenia mogą być trudne do użycia wraz z LGA 1700 z co najmniej dwóch powodów. Jednym z nich będzie zmieniony,a w zasadzie powiększony rozstaw otworów w płytach głównych, a drugim - niższa wysokość procesora. Po zapięciu w gnieździe LGA 1700, wysokość osłony termicznej CPU ma wynosić około 7,55mm ponad powierzchnią laminatu płyty, podczas gdy w dotychczasowych gniazdach LGA 1151 i LGA 1200 było to 8,3mm. Niektórzy producenci systemów chłodzenia przygotowują jednak dodatkowe akcesoria montażowe, umożliwiające użycie dotychczasowych coolerów na nowych płytach z gniazdem LGA 1700.







