Środa 15 września 2021 Laptopty i serwery są dla AMD priorytetem w dostawach procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 23:24 Devinder Kumar, wiceprezes i dyrektor finansowy AMD wziął udział w organizowanej przez Deutsche Bank konferencji Technology Summit skierowanej dla inwestorów. W jej trakcie, w serii pytań i odpowiedzi stwierdził, że w przypadku ograniczeń dostaw (ze strony TSMC) AMD nadaje priorytet procesorom do serwerów i notebooków nad procesorami i procesorami graficznymi do komputerów stacjonarnych. Wytłumaczył tym samym dlaczego procesory, takie jak. np. APU Cezanne, w wersjach dla komputerów stacjonarnych pojawiają się na rynku kilka miesięcy później niż modele dedykowane dla laptopów.



"Naszym najwyższym priorytetem jest zabezpieczenie udziału w przychodach z rynku, dlatego pod względem produktów będziemy stosować strategię sekwencyjną, w której na pierwszym miejscu będą produkty serwerowe i procesory mobilne, a następnie wysokiej klasy produkty do komputerów stacjonarnych" — Devinder Kumar, dyrektor finansowy AMD.



Jak dodał, strategia ta sprawdzała się w ostatnich latach, pozwalając AMD wykazywać ciągły wzrost finansowy, a także zyskać wyraźną część rynku procesorów dla laptopów i serwerów, na których kilka lat temu AMD praktycznie nie było obecne.



