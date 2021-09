Środa 15 września 2021 Procesory Intel Core 12. generacji droższe od poprzedników

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:38 Nieco ponad miesiąc do premiery procesorów Core 12. generacji, czyli Alder Lake-S, pojawiają się pierwsze informacje na temat ich cen. Według nich nowe CPU będą trochę droższe od dotychczasowych modeli Core 11. generacji. Flagowy Core i9-12900K ma kosztować około 600 USD, nieco wolniejszy Core i7-12700K około 420 USD, a Core i5-12600K około 300 USD. Dla porównania ceny Core i9-11900K, Core i7-11700K i Core i5-11600K to odpowiednio: 539, 399 i 262 USD. Oznacza to, że nowe procesory mogą być od 20 do 60 USD droższe od poprzedników.



Z drugiej strony, będą oferować około 20 procent wyższą wydajność jednowątkową i nawet 2-krotnie wyższą wydajność wielowątkową.



Ciekawej robi się jeśli porównamy domniemane ceny Alder Lake-S do procesorów Ryzen serii 5000. Ryzen 9 5950X, z którym konkurować ma Core i9-12900K, kosztuje 749USD, a Ryzen 9 5900X, dla którego konkurencją ma być Core i7-12700K, kosztuje 549 USD.



Jeśli nowe procesory Intela faktycznie okażą się tak wydajne, jak wskazują na to dotychczasowe informacje, to firma AMD zostanie zmuszona do obniżki cen swoich Ryzenów serii 5000.



