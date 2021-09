Chociaż zasięgiem internetu mobilnego w Polsce jest objęte aż 99% populacji, nadal część z nas może miewać problemy z jakością łączy. Czasami ich przyczyną mogą być urządzenia, które łączą się z domową siecią Wi-Fi. Podpowiadamy, jak pozbyć się tych problemów i tym samym poprawić prędkość internetu.



Nie wczytują się grafiki na stronach, długo pobierają się załączniki z maila, a na Netfliksie częściej widzisz zamrożony kadr i kręcące się w nieskończoność kółko zamiast wartkiej akcji? To objawy kiepskiej prędkości internetu. Podpowiadamy, jak zoptymalizować przepływ danych i zapewnić najlepsze warunki dla stabilnego łącza.

Przyczyny wolnego internetu

Źródła zwalniającego internetu najprościej podzielić na dwie grupy: zewnętrzne oraz wewnętrzne. Do pierwszego zbioru zaliczymy: słabą jakość sygnału internetu mobilnego, przeciążone serwery czy nawet ataki hackerskie. Jako źródła wewnętrzne można zaś uznać: niewydajny sprzęt, aplikacje działające w tle bez naszej wiedzy, dużą liczbę urządzeń podłączonych do Wi-Fi czy chociażby słabe hasło domowej sieci, które bez trudu odgadli sąsiedzi, zużywający teraz nasz transfer. W tym artykule postaramy się przedstawić rozwiązania dotyczące obu rodzajów problemów z wolnym internetem – od zmiany ustawienia routera po wymyślanie trudnych do rozszyfrowania haseł.

Słaba jakość sygnału internetu mobilnego

Przeglądając mapy zasięgu poszczególnych operatorów sieci komórkowych, można odnieść wrażenie, że w każdym miejscu w Polsce powinniśmy mieć dostęp do znakomitej jakości sygnału LTE. W teorii tak właśnie jest, ale istnieje szereg czynników, które mogą osłabić jakość docierającego do naszego routera sygnału LTE. Przyczyną mogą być np. bardzo grube, a na dodatek ocieplone ściany. W takim przypadku najlepiej umiejscowić router przy oknie, gdzie spotka najmniejszy opór w odbiorze fal.

Problemem może być też zbyt duża liczba domowych sieci Wi-Fi w najbliższym otoczeniu. Z tego powodu cierpią zazwyczaj mieszkańcy dużych bloków. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest skrzętne poszukiwanie miejsca, w którym nasz komputer bądź smartfon wykryją najmniejszą liczbę dostępnych sieci. Właśnie tam warto ustawić sprzęt, który odbiera sygnał internetowy.

Jeśli mimo najszczerszych chęci trudno uzyskać nam stabilne łącze z dobrym zasięgiem, główny komputer, z którego korzystamy na co dzień, najlepiej podłączyć do modemu bądź routera przewodem. Sieć bezprzewodowa może jeszcze bardziej osłabić stabilność i tak niepewnej sieci, dlatego połączenie urządzeń kablem będzie optymalnym rozwiązaniem. Więcej rozwiązań, które mogą pomóc w problemach z internetem, znajdziesz w poradniku ekspertów: Szybkie łącze. Jak poprawić prędkość działania internetu w 5 krokach.

Problemy z domowym Wi-Fi

Czasami jednak problem z wolnym internetem tkwi zupełnie gdzie indziej. Testy prędkości wypadają znakomicie, natomiast my mamy trudność z odtworzeniem kilkuminutowego filmu na YouTube. Z czego to może wynikać? Oto najbardziej prawdopodobne scenariusze:



Programy działające w tle – dobra prędkość transferu będzie bezużyteczna, jeśli zużywają ją aplikacje, z których nawet nie korzystamy. Niestety, wiele programów w domyślnych ustawieniach ma zapisaną funkcję uruchamiania się wraz ze startem systemu operacyjnego. Dotyczy to, chociażby komunikatorów internetowych. Ich działanie zabiera część transferu danych. Problematyczne mogą być również automatyczne aktualizacje, które również często dzieją się bez naszej wiedzy. Warto więc śledzić procesy aktywne w tle pracy komputera oraz programy, które uruchamiają się tuż po starcie systemu.



Zbyt wiele urządzeń podłączonych do sieci – kiedy rodzice prowadzą zdalną konferencję na Zoomie, a dzieci biorą udział w e-lekcjach na platformie Teams, łatwo o przeciążenie domowej sieci. Zamiast męczyć się z zacinającymi aplikacjami, lepiej do jednego z połączeń wykorzystać transfer z telefonu w postaci mobilnego hot spotu.



Internet „podbierany” przez sąsiadów – w zabudowie wielorodzinnej wystarczy włączyć Wi-Fi w komputerze lub telefonie, żeby zobaczyć długą listę domowych sieci. Część z nich chroniona jest tak „skomplikowanymi” hasłami, jak albo <123456>. Jeśli mamy podobne zabezpieczenia naszej sieci, należy to jak najszybciej zmienić. Najlepiej, jeśli hasło w żaden sposób nie jest powiązane z naszymi imionami, nazwiskami czy adresem. Czasem skuteczniejszym hasłem będzie niż imię naszego czworonoga.



Wyszukiwanie nowego pasma LTE – internet mobilny 4G funkcjonuje na kilku częstotliwościach. Dla przykładu pasmo 800 MHz obejmuje największą powierzchnię, ale za to bywa bardzo obciążone i wolniejsze. Prosty restart lub zmiana konfiguracji routera LTE mogą rozwiązać problem z kiepskim zasięgiem.



Dodaj anteny do routera lub zamontuj wzmacniacz sygnału – niestety, nawet dobrej jakości router nie poradzi sobie z dwiema betonowymi ścianami. Oznacza to, że nawet w niewielkim mieszkaniu mogą pojawić się problemy z zasięgiem sieci Wi-Fi. Problem ten rozwiązać może zmiana lokalizacji routera. Jeśli to niemożliwe, warto wybrać wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Wystarczy wetknąć go do gniazdka w centralnej części mieszkania, a nowy sygnał powinien być dostępny w lepszej jakości.



W skrajnych przypadkach problemów z powolnym internetem może się okazać, że padliśmy ofiarą ataku. Niestety, popularne jest np. wykorzystywanie czyichś urządzeń do tzw. kopania kryptowalut. Warto więc regularnie skanować urządzenia pod kątem wirusów oraz przede wszystkim zaopatrzyć się w solidną ochroną w postaci oprogramowania antywirusowego dla komputerów i smartfonów z funkcją ochrony sieci Wi-Fi.