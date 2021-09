Czwartek 16 września 2021 Radeon RX 7000 - pogłoski na temat cen, poboru energii i wydajności

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:58 W 2. połowie przyszłego roku powinniśmy spodziewać się debiutu kart graficznych nowej generacji. W przypadku Nvidia będą to karty GeForce RTX serii 4000 z 5nm chipami GPU o nazwie kodowej Ada Lovelace, a w przypadku AMD karty Radeon RX serii 7000. Te będą bazować na architekturze RDNA 3 oraz układach scalonych Navi kolejnej generacji w postaci Navi 31, Navi 32 i Navi 33, wytwarzanych również w 5nm litografii. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje na temat wydajności przyszłych Radenów z chipami Navi z architekturą RDNA 3.



Według nich, pojedynczy układ Navi 31, dysponuje łącznie 60 blokami Work Group Processors (7680 procesorów strumieniowych) i 512 MB pamięci Infinity Cache, a jego wydajność jest o 50-60 procent wyższa niż układu Navi 21 z kart Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6900 XT.



Flagowe Radeony serii 7000 otrzymają dwa takie układy umieszczone obok siebie w architekturze MCM (Multi Chip Module). Pogłoski wskazują, że wydajność tych kart będzie około 2,5 raza wyższa niż dotychczasowych kart Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6900 XT. Będzie to też okupione wyższym zużyciem energii (około 400W) i wyższą rekomendowaną ceną (ponad 1000 USD).



Nieco mniej wydajne karty otrzymają po dwa chipy Navi 32 - każdy z 40 blokami WPG i 5120 procesorami strumieniowymi oraz 384 MB pamięci podręcznej. Przyszłe Radeony złożone z dwóch takich układów mają być prawie dwa razy bardziej wydajne niż dotychczasowe karty Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6900 XT. Ich rekomendowana cena i pobór energii elektrycznej mają być również porównywalne do cen (600-1000 USD) i poboru energii (250-300W) cechujących karty Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6900 XT.



Navi 33 to natomiast chip mający również 40 bloków WPG i 5120 procesorów strumieniowych (jak Navi 32), ale przeznaczony do montażu pojedynczo. Przyszłe Radeony oparte o ten układ mają być co najmniej tak wydajne jak Radeon RX 6900XT, a ich pobór energii i rekomendowana cena powinny być porównywalne z tymi, jakie cechują karty Radeon RX 6600 XT i Radeon RX 6700XT (~200W i ~400USD)



