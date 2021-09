Poniedziałek 20 września 2021 Dreame Bot D9 Max, robot sprzątający wchodzi na rynek

Autor: Adam | źródło: Artykuł sponsorowany | 08:12 Automatyczne roboty sprzątające zaczynają coraz częściej trafiać pod strzechy. Wielu użytkowników doceniło walory tego typu urządzeń i chwalą sobie ich pracę. Dziś zobaczymy parametry i możliwości nowego modelu Dreame Bot D9 Max, który wyróżnia się nowoczesną technologią nawigacji laserowej, dużą siłą ssania oraz większym pojemnikiem i dłuższą szczotką co ma przełożyć się na zwiększoną wydajność sprzątania. Zapraszamy na przegląd możliwości robota Dreame Bot D9 Max



D9 Max cechuje się przede wszystkim dużą mocą ssania, która wedle testów wewnętrznych producenta wynosi 4000Pa. I wyższa moc ssania, tym odkurzacz może poradzić sobie z bardziej intensywnymi zabrudzeniami. Taką wydajność sprzątający robot uzyskał dzięki bezszczotkowemu silnikowi Nidec i opływowej konstrukcji kanału powietrznego. Z kolei cztery poziomy siły ssania dostosowują odkurzacz do różnych potrzeb związanych z czyszczeniem oraz tym samy, regulują głośność pracy, bo wiadomo, iż wyższa moc, tym większy hałas generowany przez silnik.





Automatyczny robot sprzątający nie zdziała wiele bez głównej szczotki. Ten obracający się element z dużą prędkością wciąga zanieczyszczenia z naszych podług, dywanów i innych płaskich powierzchni. D9 Max wyposażony został w szczotkę o sporej długości wynoszącej 16,8 cm i odpowiedniej szerokości co ma zapewnić wysoką skuteczność czyszczenia. Zoptymalizowana ruchoma szczotka w kształcie litery V elastycznie trzyma się podłoża i zamiata drobny kurz w głębokich szczelinach. Po sprzątaniu główna szczotka często zostaje owinięta włosami, ale zupełnie nowa konstrukcja przypominająca grzebień zapewnia, że włosy nie są owinięte, co ułatwia pielęgnację i czyszczenie szczotki. Z kolei podczas wjeżdżania na dywan robot powinien automatycznie zwiększyć moc ssania do maksimum, bo wówczas będzie wstanie usunąć większość kurzu i roztoczy z dywanów.







Robot bez sprawnej nawigacji w pomieszczeniu będzie słabym kierowcą. Musi mieć solidny system nawigacyjny, inaczej będzie miał problemy z dotarciem do właściwych miejsc. D9 Max ze skanowaniem 360 w technologii laserowej (LIDAR, czyli metoda pomiaru odległości poprzez oświetlanie celu światłem laserowym i pomiar odbicia za pomocą specjalnych czujników) generuje edytowalną mapę podłogi naszego domu czy mieszkania. Umożliwia pokonywanie zapór o wysokości do 20 mm i ma systemy zabezpieczające upadkowi ze schodów. Bardzo ważna jest wysokość robota, gdyż im mniejsza, tym pod większość mebli będzie w stanie wjechać, w tym przypadku mamy wysokość 9.6cm.







Dzięki dużej baterii o pojemności 5200 mAh robot może wyczyścić do 250m2 powierzchni za jednym czyszczeniem. A to dzięki powiększonemu pojemnikowi na kurz (570ml) i zbiornikowi na wodę (270ml). D9 Max oferuje jednoczesne sprzątanie i mopowanie, a dozowanie wody regulowane jest z poziomu aplikacji. Czas pracy robota wedle producenta wynosi do 150 minut, a jeśli zabraknie robotowi energii w trakcie niedokończonej pracy, wówczas powróci do bazy, podładuje się i będzie kontynuował pracę w miejscu gdzie przerwał czynności sprzątające.









Obecnie Dreame Bot D9 Max oferowany jest w cenie promocyjnej 269EUR na platformie coolladen.com (paczka idzie kurierem z Niemiec w ciagu 2 - 5 dni roboczych). Dodatkowo możemy obniżyć cenę o 10EUR wpisując zniżkowy kupon CLD9MAX10. Z kolei pierwsze 5 zamówień dokonanych pomiędzy 20 a 26 września będzie skutkować dodatkową obniżką o 50%. Jakby tego było mało, to jeszcze przy zakupie robota będzie promocja na niższą cenę oczyszczacza powietrza Xiaomi 3H air purifier.







