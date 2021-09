Poniedziałek 20 września 2021 Huntsman V2, najszybsza optyczna klawiatura od Razera

Autor: Adam | 08:04 Razer zaprezentował linię klawiatur Huntsman V2 wyposażonych w pakiet ulepszeń, pozwalających na stworzenie najszybszej i najbardziej zaawansowanej optycznej klawiatury do gier na świecie. Nowe funkcje obejmują przełączniki optyczne drugiej generacji Razer, technologię Razer 8k HyperPolling i klawisze Doubleshot PBT, a także poprawione właściwości akustyczne. Klawiatura powstała w odpowiedzi na opinie graczy i społeczności.



Od czasu wprowadzenia na rynek w 2018 roku, rodzina klawiatur Huntsman zyskała popularność, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Linia Huntsman wyznaczyła nowe standardy dla innowacyjnych, szybkich klawiatur do gier. Nowa seria, Huntsman V2, ma kontynuować tę tradycję dzięki szeregowi ulepszeń i udoskonaleń skoncentrowanych na najważniejszych elementach doskonałej klawiatury do gier - wydajności, wrażeniu z użytkowanie i akustyce.



Huntsman V2 jest dostępny z liniowymi przełącznikami optycznymi Razera drugiej generacji, które zostały udoskonalone w oparciu o opinie graczy i użytkowników. Najważniejszym elementem tych ulepszeń jest dodanie silikonowego tłumika dźwięku, aby zmniejszyć „klekotanie” klawiszy podczas użytkowania, co znacznie poprawia jakość wrażeń w trakcie pisania. Przełączniki charakteryzują się również bardziej obfitym smarowaniem przełączników i stabilizatorów, co zapewnia jeszcze płynniejszą pracę i większą redukcję hałasu.







Liniowe przełączniki optyczne drugiej generacji Razer wykorzystują wiązkę światła podczerwonego do aktywacji przełącznika, co całkowicie eliminuje konieczność stosowania tzw. debounce delay, tradycyjnie używanego w klawiaturach z przełącznikami mechanicznymi, w celu zapewnienia, że sygnał płynący ze styków jest właściwym naciśnięciem klawisza. Brak debounce delay oznacza, że liniowe przełączniki optyczne Razera drugiej generacji mogą w pełni korzystać z przewagi jaką daje technologia Razer HyperPolling, pozwalająca na przekroczenie częstotliwości próbkowania (polling rate) standardowych klawiatur 1000 Hz i podniesienie tej liczby do zawrotnej wysokości 8000 Hz prawdziwej częstotliwości próbkowania. Połączenie tych dwóch szybkich i wydajnych technologii zapewnia, że Huntsman V2 może się pochwalić niemal zerowym opóźnieniem.



W odpowiedzi na opinie płynące ze strony społeczności i zawodników esportowych, Huntsman V2 został również ulepszony w innych obszarach. Nasadki klawiszy (Doubleshot PBT), wykonane z podwójnej warstwy tworzywa (politereftalan butylenu), zapewniają dodatkową trwałość i odporność na zużycie. Dwuetapowy proces formowania zastosowany podczas tworzenia nasadek klawiszy powoduje, że są one odporne na blaknięcie, nawet po setkach godzin użytkowania. Teksturowane wykończenie zapewnia palcom pewny chwyt.



Aby poprawić właściwości akustyczne klawiatury, do obudowy dodano szereg elementów wytłumiających dźwięk. Pochłaniają one brzęki i uderzenia wyginających się podczas użytkowania klawiszy. Wytrzymała, matowa i wykonana z aluminium płyta górna utrzymuje odpowiednią sztywność klawiatury przy minimalnym ugięciu, nawet przy najbardziej intensywnym uderzeniu w klawisze, a ukształtowana, ergonomiczna podpórka pod nadgarstki idealnie pasuje do przedniej części Huntsman V2, zapewniając dodatkowe wsparcie i odciążenie podczas długich sesji.

Huntsman V2 jest wyposażony w wielofunkcyjne cyfrowe pokrętło i 4 konfigurowalne klawisze do multimediów, w celu zwiększenia użyteczności urządzenia poza samymi grami. W pełni programowalny za pomocą Razer Synapse 3, Huntsman V2 oferuje 7 wstępnie ustawionych efektów świetlnych Razer Chroma, z wyborem do 16,8 miliona kolorów, pozwalających na pełną personalizację. Wbudowana hybrydowa pamięć może służyć do zapisywania ustawień, makr i schematów kolorów, aby mieć do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie, nawet bez dostępu do pamięci w chmurze.



Zaprezentowano również klawiaturę Huntsman V2 Tenkeyless, szczuplejszego i lżejszego brata Huntsman V2. Mając wiele funkcji pełnowymiarowego klawiatury Huntsman V2, Huntsman V2 Tenkeyless nie ma klawiatury numerycznej, pokrętła i klawiszy multimedialnych, w celu osiągniecia większej mobilności, ale zachowuje nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone do Huntsman V2, w tym liniowe przełączniki optyczne drugiej generacji, technologię HyperPolling zapewniająca prawdziwe próbkowanie 8000 Hz, klawisze Doubleshot PBT, elementy tłumiące dźwięk oraz ergonomiczną podpórkę pod nadgarstki. Huntsman V2 Tenkeyless jest również wyposażony w odłączany kabel USB-C, który ułatwia transport podczas podróży. Klawiatura jest także w pełni kompatybilna z Razer Synapse 3, zapewniając do 16,8 miliona dostosowywania kolorów oraz wbudowaną hybrydową pamięć do przechowywania makr i ustawień.





O RAZER HUNTSMAN V2

• Przełączniki optyczne Razer

• Żywotność klawiszy – 100 milionów kliknięć

• Technologia Razer HyperPolling Technology z polling rate do 8000 Hz

• Wielofunkcyjne cyfrowe pokrętło oraz 4 klawisze multimedialne

• Razer Chroma RGB - konfigurowalne podświetlenie z 16,8 milionami kolorów

• Klawisze Razer Doubleshot PBT

• Podpórka pod nadgarstek z pluszu ze sztucznej skóry

• Wbudowana pamięć hybrydowa z możliwością zapisania do 5 profili

• W pełni programowalne klawisze z funkcją nagrywania makr w locie

• N-key roll-over z anti-ghostingiem

• Tryb gamingowy

• Kabel światłowodowy w oplocie

• Aluminiowa matowa płyta górna

Aby dowiedzieć się więcej o Razer Huntsman V2, prosimy zajrzeć tutaj.



O RAZER HUNTSMAN V2 TKL



• Przełączniki optyczne Razer o żywotność klawiszy – 100 milionów kliknięć

• Technologia Razer HyperPolling Technology z polling rate do 8000 Hz

• Razer Chroma RGB - konfigurowalne podświetlenie z 16,8 milionami kolorów

• Klawisze Razer Doubleshot PBT

• Podpórka pod nadgarstek z pluszu ze sztucznej skóry

• Wbudowana pamięć hybrydowa z możliwością zapisania do 5 profili

• Fully programmable keys with on-the-fly macro recording

• N-key roll-over z anti-ghostingiem

• Tryb gamingowy

• Odłączany kabel światłowodowy USB-C w oplocie

• Aluminiowa matowa płyta górna



CENY:



Razer Huntsman V2:

€199.99– Clicky Purple Switch

€209.99– Linear Red Switch



Razer Huntsman V2 Tenkeyless:

€159.99 MSRP – Clicky Purple Switch

€169.99 MSRP – Linear Red Switch



