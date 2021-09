Poniedziałek 20 września 2021 Garść informacji od NVidii plus sterownik dla Windows 11

Autor: Adam | 15:32 Użytkownicy kart graficznych GeForce korzystają z zaawansowanych technik wspomagających gry komputerowe. Należą do nich m.in. NVIdia Reflex, która odpowiada za redukcję opóźnień systemowych oraz NVIdia DLSS, zwiększająca liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, zachowując jednocześnie wysoką jakość obrazu. NVIdia opublikowała dzisiaj szereg informacji, których głównymi bohaterami są te dwie techniki. Ponadto gracze otrzymują sterownik Game Ready przygotowany na premierę systemu Windows 11, zawierający optymalizacje dla ośmiu nowych gier.



NVIdia dodała dziś 28 gier do listy tytułów obsługiwanych przez DLSS. Jest to wynikiem powszechnego wykorzystania wtyczki DLSS w silniku Unreal Engine 4, która sprawiła, że technikę można szybko i łatwo implementować w grach. Obecnie biblioteka gier i aplikacji obsługujących DLSS obejmuje ponad 100 tytułów.



NVIdia ogłosiła także dzisiaj, że technika DLSS trafi w najbliższych dniach do kolejnych dwóch gier:



Alan Wake Remastered (premiera zaplanowana na 5 października) – NVIDIA DLSS zapewnia nawet dwukrotny wzrost wydajności w rozdzielczości 4K. Każda karta graficzna GeForce RTX pozwala uzyskać dzięki DLSS ponad 60 kl./s z maksymalnymi ustawieniami graficznymi w rozdzielczości 4K.







Industria (premiera zaplanowana na 30 września) – Z maksymalnymi ustawieniami graficznymi i włączonym ray tracingiem, NVIDIA DLSS zwiększa wydajność w tej grze nawet dwukrotnie.



Twórcy gier mogą w prosty sposób implementować NVIDIA Reflex w swoich tytułach dzięki pakietom SDK, wtyczkom i obszernej dokumentacji. Technikę redukującą opóźnienia systemowe wykorzystuje już ponad 20 gier, a w tym miesiącu do listy dołączyły Splitgate i Deathloop, zapewniając nawet o 50% niższe opóźnienia.



Pozostałe nowości ze świata gier



Severed Steel (premiera odbyła się 17 września) – Gra już w dniu premiery zaoferowała odbicia wspomagane przez ray tracing oraz wsparcie techniki NVIDIA DLSS. Aktywacja DLSS ponad dwukrotnie zwiększa wydajność rozgrywki, umożliwiając praktycznie wszystkim kartom GeForce RTX płynne działanie z maksymalnymi ustawieniami graficznymi i włączonym ray tracingiem. Oto nowy zwiastun prezentujący korzyści wynikające z wykorzystania techniki DLSS.



NVIdia opublikowała dzisiaj najnowszy sterownik Game Ready dedykowany systemowi operacyjnemu Windows 11. Oferuje on m.in.:



optymalizacje dla gier:

Alan Wake Remastered

Deathloop

Diablo II: Resurrected

Far Cry 6

Hot Wheels Unleashed

Industria

New World

World War Z: Aftermath



optymalne ustawienia w aplikacji GeForce Experience dla gier:

Bravely Default II

Deathloop

GRIT

Icarus

Myst (2021)

NBA 2K22

Pathfinder: Wrath of the Righteous

The Legend of Heroes: Hajimari No Kiseki

Twelve Minutes

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt



obsługę nowej techniki NVIDIA Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA), dostępnej od dzisiaj na testowym serwerze gry Elder Scrolls Online.



Dostępne są cztery nowe myszki ze wsparciem dla techniki Reflex:



HyperX Pulsefire Haste Gaming Mouse

Roccat Burst Core

Roccat Kone Pro

Roccat Kone Pro Air



W sprzedaży pojawił się monitor ASUS ROG Swift PG279QM wykorzystujący matrycę IPS 240 Hz 1440p i oferujący wsparcie dla techniki NVIDIA Reflex.



