Wtorek 16 listopada 2021 Intel Xeon z serii Sapphire Rapids otrzymają 64 GB pamięci HBM2e

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:54 (1) W 3. kwartale 2022 roku Intel planuje debiut rynkowy nowej generacji swoich procesorów serwerowych, o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Będą to następcy dotychczasowych Xeonów z serii Ice Lake (do 38 rdzeni Sunny Cove), i jednocześnie pierwsze w historii Intela procesory o budowie modułowej. Nowe Xeony z serii Sapphire Rapids zawierają do 56 rdzeni CPU Golden Cove, i składają się z czterech odrębnych chipów krzemowych, które są umieszczone blisko siebie na wspólnym substracie. Każdy taki pojedynczy układ krzemowy zawiera 14 rdzeni Golden Cove, dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 i kontroler magistrali PCI-Express 5.0.



Poza tym, każdy z 4 chipów zawiera jednostki do akceleracji specjalizowanych obliczeń, do komunikacji z sąsiednimi układami krzemowym, oraz pamięcią HBM2e.



Intel zdradził właśnie, że już w momencie premiery zamierza skorzystać z możliwości zainstalowania w procesorach pamięci HBM2e - każdy z czterech chipów krzemowych otrzyma po jednym stosie HBM2e, a cały procesor łącznie cztery takie stosy o sumarycznej pojemności 64 GB. Pamięć HMB2e będzie mogła być używana jako szybka pamięć RAM, lub jej wydajny fragment.



Przypomnijmy, że nowe Xeony mają być dostępne w wersjach z od 24 do 56 rdzeniami, co oznacza że pod osłoną termiczną w zależności od modelu umieszczone będzie dwa, trzy lub cztery układy krzemowe.



Intel Sapphire Rapids



