Wtorek 16 listopada 2021 Lista Top500: duży wzrost liczby serwerów z procesorami AMD EPYC

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 22:14 (5) O liście TOP 500, zawierającej wykaz pięciuset aktualnie najbardziej wydajnych na świecie superkomputerów, słyszał chyba każdy pasjonat techniki komputerowej. Lista tworzona jest od 1993 roku na podstawie wyników uzyskiwanych przez superkomputery w teście Linpack. Obserwowane historycznie podwojenie wydajności znajdującej się na niej urządzeń następuje średnio co około 14 miesięcy. Najnowsza tegoroczna edycja listy TOP 500 rzuca korzystne światło na ekspansję AMD na tym rynku. Już 74 superkomputery z listy TOP 500 bazują na procesorach AMD - jest to trzykrotny wzrost względem zestawienia TOP 500 z 2020 roku.



Wśród 10 najbardziej wydajnych superkomputerów, cztery bazują na procesorach AMD, dwa na procesorach Intela, dwa na procesorach IBM Power, jeden na Fujitsu A64FX, a jeden na Sunway MPP.



AMD informuje też, że zaledwie w ciągu 8 miesięcy od premiery 3. generacji procesorów EPYC pojawiły się one już w 17 systemach na liście TOP 500.



K O M E N T A R Z E

Czyli w pierwszej 10tce AMD ma dwa razy więcej maszyn niż Intel (autor: Qjanusz | data: 17/11/21 | godz.: 14:57 )

Intrresujące



1>> (autor: Mario1978 | data: 17/11/21 | godz.: 20:12 )

AMD robi po prostu swoje wykorzystując przewagę technologiczną TSMC ale i tak nie mogą się wybić ponad to na co pozwalają Stany Zjednoczone. Apple jest główną marką testującą nowości od TSMC w przypadku samych procesów produkcji. Tutaj sprawa nie jest w pełni pewna bo może się okazać, że jednak to Intel w przyszłym roku będzie testował pierwszy N3 od TSMC a nie Apple. AMD nie chce być gorsze dlatego wchodzi w jeszcze większą współpracę z Samsung i zobaczymy co z tego wyniknie. Fajnie byłoby zobaczyć jakieś niskonapięciowe układy w 3nm GAE od AMD a raczej z technologią tej firmy ze wsparciem Samsung a potem i same układy od AMD.

Jednak przyszłość architektury x86 czy ARM już jest policzona. RISC-V będzie rządzić bo będą na tyle wyspecjalizowanymi układami, że w swoich dziedzinach osiągną najwyższą wydajność na Watt.



Mario1978 (autor: Markizy | data: 18/11/21 | godz.: 08:54 )

przestań już te bajki pisać. Było już kilku co o dominacji rozwiązań intela nad konkrecja mówiło i się skończyło. AMD niecha się na czoło nowych procesów z powodu na ich parametrów. Głownie małe układy i niskie taktowanie i słaby uzysk.



x86 już kilkukrotnie miało umrzeć a żyje do i ma się dobrze. ARM za dużo producentów wykorzystuje żeby je tak sobie porzucić. RISC-V dopiero się rozwija i trudno powiedzieć jaki sukces odniesie.



#2 - coś jak "czas linuxa" (autor: Qjanusz | data: 18/11/21 | godz.: 09:27 )

To są pobożne życzenia, co do których nie ma podstaw aby brać je na serio.



@2. (autor: Mariosti | data: 18/11/21 | godz.: 09:40 )

Jeśli risc-v będą bardzo wyspecjalizowane to sukcesu nie osiągną, bo większość cpu na rynku to procesory uniwersalne.



ARM początkowo miał bardzo wysoką efektywność energetyczną, ale niestety, w miarę poszerzania rdzenia, zwiększania liczby rozszerzeń z dedykowanymi jednostkami obliczeniowymi, wzrostem taktowania itd jego efektywność coraz bardziej spadała, do tego stopnia że topowe arm'y wcale nie wypadają jakoś lepiej od mobilnych x86 zen3.



Fajnie się teoretyzuje, ale jak ktoś ma trochę pojęcia o temacie, to wie że sama lista instrukcji obsługiwana przez rdzenie posiadające setki milionów tranzystorów to kwestia zupełnie drugorzędna.



Risc-v miały szanse gdyby licencje na arm były drogie, ale obecnie w czasach szalejącej inflacji elektroniki na świecie, nie jest to żaden problem i nie warto wydawać nawet jednego centa na rozwój otwartej konkurencji.



