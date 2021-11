Wtorek 16 listopada 2021 AMD łata 22 luki zabezpieczeń w procesorach EPYC

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:15 (4) Firmy AMD, Google, Microsoft i Oracle jakiś czas temu powołały zespół roboczy mający wykryć ew. luki zabezpieczeń w procesorach AMD EPYC. Teraz firma informuje, że zaangażowanym w to badaczom udało się znaleźć 22 luki, obecnie w procesorach EPYC 1. generacji (Naples), 2. generacji (Rome) i 3. generacji (seria Milan). Luki odkryto w komponentach AMD Platform Security Processor (PSP), AMD System Management Unit (SMU) i AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV), a badacze określili, że stanowią one średni lub wysoki poziom zagrożenia.



AMD przygotowało już nowy kod AGESA eliminujący wszystkie 22 luki bezpieczeństwa - w zależności od generacji procesora jest to: NaplesPI-SP3_1.0.0.G, RomePI-SP3_1.0.0.C lub MilanPI-SP3_1.0.0.4.



Dla organizacji posiadających serwery z procesorami EPYC zaleca się przeprowadzenie aktualizacji BIOS w posiadanych serwerach.



K O M E N T A R Z E

Przynajmniej AMD stara się identyfikować luki na bieżąco (autor: rookie | data: 18/11/21 | godz.: 08:46 )

A intelowi ile to zabrało czasu? Spectre w procesorach CORE został zidentyfikowany po 8 latach (!) tj. dopiero w 2018r, podczas gdy cpu z tym błędem były w sprzedaży już od 2010r...



Budujący news (autor: Qjanusz | data: 18/11/21 | godz.: 09:30 )

I bardzo dobra decyzja o powołaniu takiego zespołu składającego się z inżynierów pochodzących od największych graczy na rynku.



@temat (autor: Mariosti | data: 18/11/21 | godz.: 09:53 )

A jakiś dziad na ppc przekonywał mnie że intel zapewnia xeonom takie super wsparcie, aktualizacje mikrokodu itp. że to główny powód dla którego wciąż Xeony mają większość na rynku serwerów....

Eh te intelowe trolle, nie rozumiem zupełnie po co ktoś pisze takie bzdury... możliwe jest aby aż tyle osób w sieci dostawało kasę za nieprawdziwe komentarze?



@3. (autor: pwil2 | data: 19/11/21 | godz.: 15:40 )

Często zaczyna się od tego, że ktoś znajdzie na szrocie jakiegoś starego Xeona z czasów Core2Duo w cenie złomu, naczyta się porównań z ówczesnymi konkurentami i tak sobie wmawia, że ma demona pod biurkiem. Zapominając, że nie żyjemy w 2010 roku.



D O D A J K O M E N T A R Z

