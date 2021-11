Wtorek 16 listopada 2021 Nvidia wprowadza DLSS 2.3, nową wersję Image Scaling i narzędzie ICAT

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 23:28 (6) Oferowane przez Nvidia rozwiązanie DLSS (Depp Learning Super Sampling), to technika wykorzystująca jednostki obliczeniowe GPU do podniesienia rozdzielczości wyrenderowanego obrazu wraz z jednoczesną rekonstrukcją, czyli eliminacją efektów ubocznych tej konwersji. To pozwala uzyskać wyższą płynność, niż przy renderowaniu obrazu w docelowej rozdzielczości, kosztem pewnej najczęściej niezauważalnej utraty jakości. Wraz z ciągłym rozwojem techniki DLSS utrata jakości jest jednak coraz mniejsza, a wręcz niezauważalna.



W wersji DLSS 2.2 Nvidia poradziła sobie z efektem tzw. ghostingu w dynamicznych ujęciach. Teraz Nvidia poinformowała o przygotowaniu lepsze lepszej wersji, w postaci DLSS 2.3. Nowe DLSS 2.3 przynosi przede wszystkim dalszą poprawę jakości obrazu, dzięki inteligentniejszemu wykorzystaniu wektorów ruchu, co jeszcze bardziej redukuje zjawisko smużenia i poprawia jakość detali w poruszających się obiektach.



Oprócz DLSS 2.3, Nvidia poinformowała o przygotowaniu nowej wersji techniki Nvidia Image Scaling. Poza poprawą jakości skalowanego obrazu, nowa wersja Image Scaling jest teraz oddzielnym rozwiązaniem, a nie tylko częścią GeForce Experience, dzięki czemu spektrum użycia rozwiązania może być szersze.



Trzecią nowością jest narzędzie ICAT - przeznaczone do porównywania jakoś obrazów , w tym tych uzyskiwanych przez różne dostępne techniki zwiększania rozdzielczości i rekonstrukcji obrazu. ICAT zajmuje mało miejsca na dysku i pozwala szczegółowo porównywać poszczególne klatki obrazów.







K O M E N T A R Z E

Wprowadzenie FSR wymusiło zmiany (autor: rookie | data: 18/11/21 | godz.: 08:40 )

Nawet nv przyznała, że różnica między 43 a 46 fps jest w granicach błędu statystycznego :P Moim zdaniem za 2-3 generacje kart nv zakopie dlss i wesprze (z przymusu) FSR, a to z prostego powodu: developerzy nie będą chcieli marnować środków na wspieranie technologii tylko jednego producenta, skoro FSR działa zarówno na układach nv i amd. A i jeszcze obrazek z CP2077 - ja tam nie widzę poprawy wizualnej, ale może się nie znam...



up1 (autor: bajbusek | data: 18/11/21 | godz.: 12:19 )

a ja mysle, ze nvidia zalatwi FSR tak jak zalatwila adaptive sync od AMD :)

Po prostu sprzet AMD nagle stanie sie kompatybilny dla DLSS i po ptokach ... a gier pod DLSS ostatnio mocno przybywa.

Nie zawsze rozwiazanie otwarte, a nawet lepsze sie przyjmuje - dzisiaj liczy sie sila przebicia (pieniadza)



Ja sie ciesze, ze roziwaja DLSS bo od wersji 1.0 do 2.0 przebyli gigantyczna droge ... sam uzywam DLSS bo nawet RTX3080 w grach z wlaczonym RT nie daje rade w 4K 60 fps



@2. (autor: Kenjiro | data: 18/11/21 | godz.: 12:36 )

W jaki sposób nVidia "załatwiła" Adaptive Sync? Raczej AS "załatwił" G-Sync na dobre, bo ten utrzymuje się tylko w niedobitkach, a nVidia poddała się tworząc "G-Sync compatible".



@2. (autor: Mariosti | data: 18/11/21 | godz.: 12:37 )

Przecież nie załatwili.

Freesync/Vesa Adaptive Sync wygrał i nvidia żeby wyjść z twarzą nazwała to u siebie g-sync compatible.



Monitory z hardware gsync są dzisiaj totalnie niszowe.



i tutaj sie mylicie :) (autor: bajbusek | data: 18/11/21 | godz.: 13:50 )

nvidia stworzyla liste gsync compatible i zeby monitor trafil na liste musi spelniac kilka wymagan - wiem bo taki mam ...

sprawdzcie sobie jakie monitory gamingowe sprzedaja sie najlepiej :)

Moze i nie sprzedaje za duzo swoich ukladow gsync do monitorow ale kto dzisiaj kupuje monitor z wysokim odswiezaniem i nie zwraca uwagi na gsync compatible ? A moze ktos jeszcze sie zastanawia do czego sluzy freesync ?





Ehh Bajbusek (autor: acd | data: 19/11/21 | godz.: 08:17 )

Zawsze darmowa i otwarta technologia wyprze zamknięta i droższą. Tak działa rynek. Gsync kompatibile jest dokładnie tego dowodem. Zeby w ogole nie zginąć z rynku nvidia musiała dac wszystkim monitorom adaptive sync kompatybilność, dlatego, ze wychodziło ich 10x więcej niz dla zamkniętego standardu gsync. Wyjątkiem jest Windows, ale dlatego, ze ma z 95% rynku. Poza tym nawet android jest na linuxie



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.