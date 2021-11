Czwartek 18 listopada 2021 AMD prawdopodobnie skorzysta z 3nm litografii od Samsunga

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:01 (7) Według danych firmy analitycznej IC Insights, w 2021 roku firmą z branży elektronicznej o największym wzroście dostaw na rynek zostanie firma AMD. Dostawy procesorów CPU i produktów typu GPU od AMD mają być w tym roku wyraźnie wyższe niż w poprzednim, a łączny przychód ze sprzedaży wzrośnie o około 65 procent w porównaniu do przychody 2020 roku. Wydaje się, że największym ograniczeniem dla AMD stają się teraz zdolności produkcyjne TSMC. W dodatku producent ma tam niższy priorytet niż Apple, które zajmuje niemal całe dostępne moce produkcyjne nowych procesów litograficznych w pierwszych kilkunastu miesiącach od ich udostępnienia.



Z tego powodu AMD może liczyć w TSMC na dostępność dla siebie 5nm litografii co najmniej 1,5 roku później, niż ta litografia była dostępna dla Apple. W efekcie, gdy AMD będzie w 2. połowie 2022 roku wprowadzać na rynek swoje produkty wytwarzane w 5nm litografii od TSMC, dla Apple dostępna będzie już litografia 3nm.



Najnowsze doniesienia wskazują, że AMD, aby poprawić dostępność swoich CPU i GPU, począwszy od 2023 roku AMD zamierza równocześnie wykorzystywać 3nm litografie TSMC i Samsunga



Z informacji tych wynika, że AMD ma zostać pierwszym i głównym klientem 3nm litografii Samsunga. Koreański producent zamierza dostarczyć swoim klientom pierwsze próbki 3nm chipów w 1. połowie 2022 roku, a masowa produkcja w tej litografii w fabrykach Samsunga ma rozpocząć się w 2023 roku. 3nm proces od Samsunga zadebiutuje zatem około rok po 3nm litografii TSMC, ale będzie bardziej zaawansowany - wykorzystując tranzystory o budowie typu GAAFET, które TSMC zamierza użyć dopiero w 2nm litografii.



3nm litografie TSMC i Samsunga będą używane przez AMD począwszy od 2. połowy 2023 roku - do wytwarzania procesorów z rdzeniami ZEN 5 oraz kolejnych generacji GPU Radeon i Instinct.



K O M E N T A R Z E

Trzeba po prostu czeka bo wiele się wyjaśni w ciągu kolejnych dwóch lat. (autor: Mario1978 | data: 18/11/21 | godz.: 17:05 )

AMD wyrabia sobie przyjaciół więc będzie zyskiwało z każdej strony. Intel nawet jak przekupi TSMC tak by stać się pierwszym korzystającym z N3 to jednak Apple ma jeszcze czas na gorsze lata. Ciekawe kto wyda pierwszy układ RISC-V dopracowany do perfekcji do Smartfonów.



@up (autor: Qjanusz | data: 18/11/21 | godz.: 23:57 )

Pierwszy i ostatni RISC-V wyda rosyjski YotaPhone



Wracając do tematu, to bardzo miła ze strony AMD presja na TSMC



Spokojnie, bez paniki (autor: kombajn4 | data: 19/11/21 | godz.: 06:00 )

marketingowcy Intela za rok jeszcze raz pozmieniają nazwy procesów technologicznych "żeby pasowały do konkurencji" i będzie ok LOL



@3. (autor: pwil2 | data: 19/11/21 | godz.: 15:44 )

"Intel 2, wcześniej znany jako Intel 4, wcześniej znany jako Intel 7nm" ;-)



... (autor: pwil2 | data: 19/11/21 | godz.: 15:45 )

Kapitalizacja AMD - 186mld$, kapitalizacja Intela - 200mld$... Kto by się tego spodziewał 5 lat temu?



@05 (autor: kombajn4 | data: 19/11/21 | godz.: 16:24 )

Czyli praktycznie po równo co daje nadzieje na wyrównaną walkę a dla nas konsumentów nie ma nic lepszego od zdrowej konkurencji.



@6. (autor: Mariosti | data: 19/11/21 | godz.: 17:18 )

Sama kapitalizacja poniekąd niewiele znaczy, szczególnie gdy u AMD wynika ona ze wzrostów wyników i potencjału do dalszych wniosków.



Do walki istotne są przychody, dochody, budżety r&d, aktywa, pasywa, kadry, potencjał produkcyjny, sprzedażowy, marketingowy itd.



Pod tym kątem AMD na pewno wciąż jest kilka razy mniejsze od intela i optymistyczna wycena akcji tego szybko nie zmieni. Szczególnie w sytuacji w której Apple blokuje większość mocy produkcyjnych TSMC, Intel dobiera się do przyszłych procesów TSMC, a AMD mimo lepszego najlepszego produktu nie może uzyskać więcej niż ~24% jakiegokolwiek rynku.



