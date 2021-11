Czwartek 18 listopada 2021 Core i5-12400 - godny konkurent Ryzena 5 5600X w cenie 220 USD

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:31 (4) Za nami debiut pierwszych procesorów Intel Core 12. generacji, czyli Alder Lake-S. Na ten moment ich oferta jest skromna i obejmuje tylko 3 modele z odblokowanym mnożnikiem dedykowane dla entuzjastów - w postaci Core i9-12900K, Core i7-12700K i Core i5-12600K. Ponieważ procesory korzystają z nowej podstawki LGA 1700, to decydując się na ich zakup trzeba też dokupić dość drogą płytę główną z chipsetem Z690. Tańsze procesory Core 12. generacji i tańsze płyty główne z LGA 1700 pojawią się w 1. kwartale 2022 roku, kiedy do oferty dołączą procesory z zablokowanym mnożnikiem oraz tańsze płyty główne z chipsetami H670, B660 i H610.



Ciekawie zapowiadającym się procesorem jest Core i5-12400. W porównaniu do Core i5-12600K, ma on także 6 wydajnych rdzeni Golden Cove, ale pozbawiony jest 4 efektywnych rdzeni Gracemont. Niższe o 0,5 GHz jest też taktowanie wydajnych rdzeni - 4,4 GHz w trybie jednowątkowym i 4,0 GHz w trybie wielowątkowym. Rekompensuje to niższy wskaźnik TDP - 65W, i niższa cena, która według wszystkich dostępnych źródeł będzie wynosić około 220 USD za wersję z układem graficznym, i poniżej 200 USD za wersję F bez układu graficznego.



Co ciekawe, oferta sprzedaży Core i5-12400 w wersji tzw. QS (Qualifaction Sample), czyli identycznej jak przyszłe wersje sklepowe, pojawiła się własnie w serwisie eBay, gdzie ktoś wystawił na sprzedaż kilka sztuk tych procesorów za cenę 228 USD.



Nabywca takiego procesora zmontował go na płycie głównej ASRock Z690 Extreme z pamięciami DDR4-2400. Wydajność Core i5-12400 okazała się niemal identyczna z oferowaną przez Ryzen 5 5600X testowany na płycie ASRock X570 Extreme 4 z pamięciami DDR4-4000.







K O M E N T A R Z E

Brakuje jednego testu (autor: BoloX | data: 19/11/21 | godz.: 00:50 )

Ile kopie Raptoreum ;)



@1. (autor: pwil2 | data: 19/11/21 | godz.: 13:44 )

Słabo kopie, bo nie ma 64MB L3 na pokładzie :(



... (autor: pwil2 | data: 19/11/21 | godz.: 14:37 )

Niby 12400 to nadal i5 jak 12600K, ale w praktyce to jak 6700 z 9600K porównywać. Ludzie się napatrzą na testy i5 (12600K na Z690 z DDR5@), a w sklepie będą kupować i5, ale 6c zamiast 10c (a właściwie bardziej 6c+4x0.5c) na B660 z DDR4. 12600K będzie kilka setek droższy, ale płyta 1k, zamiast 600pln.



@03 (autor: Saturn64 | data: 19/11/21 | godz.: 20:00 )

Marketing Panie. Marketing. Pokazać ludziom testy przy odblokowaniu TDP do 241W ale w specyfikacji napisać, że pobierają 125W. Do tego zareklamować, że obsługuje PCIE 5.0 ale tylko na najwyższych chipsetach a specyfikacje i5 są tak rozjechane, że różnica pomiędzy najwyższym modelem i5 a najniższym to więcej niż wydajność i7 7 generacji).

Tak wyżyłowany sprzęt nie pociągnie nawet do końca gwarancji przy temperaturach jakie będzie generował. Współczuję komuś, kto postawi na taki zestaw intela i na kolejną generację kart graficznych o spodziewanym poborze mocy w okolicach 600W. To już z obudowy będzie trzeba wyrzucić i zimą uruchomić klimatyzację w pokoju by to "coś" nie ugotowało się.



D O D A J K O M E N T A R Z

