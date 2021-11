Czwartek 18 listopada 2021 Szef Nvidia: braki kart graficznych potrwają przez cały 2022 rok

Autor: Zbyszek | źródło: Yahoo! | 15:52 (5) W wywiadzie udzielonym dziś dla serwisu Yahoo! Finanse, szef Nvidia, Jensen Huang udzielił odpowiedzi na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło trwających od kilkunastu miesięcy niedoborów w dostępności różnego rodzaju produktów bazujących na nowoczesnych układach scalonych, co w sposób najbardziej widoczny dotyka rynek kart graficznych. Szef Nvidia stwierdził, że niestety w jego ocenie trwające obecnie problemy z dostępnością układów scalonych, a tym samym również i kart graficznych będą mieć miejsce jeszcze co najmniej do końca 2022 roku. Jego zdaniem w przyszłym roku popyt nadal znacznie przewyższy podaż, a branża nie ma magicznej mocy, aby temu w prosty sposób zaradzić.



Huang ocenił też, że konkurencja w przestrzeni produktów dla serwerów jest w ostatnim czasie bardziej intensywna, niż kilka lat temu. Ma to związek nie tylko z dynamicznym rozwojem procesorów CPU dla serwerów, ale też wzrastającą liczbą zastosowań, gdzie przydatne staje się GPU.



Zapytany o ocenę niedawno wprowadzonej przez AMD karty Radeon Instinct MI250, która ma od 2 do 4 krotnie wyższą wydajność obliczeniową niż Nvidia A100. Odpowiadając na pytanie dziennikarza Huang ocenił, że Instinct MI250 nie jest zabójcą dla Nvidia - jego zdaniem rzekomy zabójca Nvidia pojawia się co jakiś czas, a mimo tego Nvidia rozwija się i ma się coraz lepiej. Dodał też, że MI250 to tak naprawdę dwa GPU, a nie jeden, oraz że ze względu na 2 letnią kadencję kolejnych generacji produktów, odpowiedź Nvidia ma MI250X pojawi się w 2022 roku.



Na koniec Huang pochwalił AMD, za bardzo intensywną konkurencję zarówno z Intelem, jak z Nvidia.



.... (autor: Elektron | data: 18/11/21 | godz.: 20:13 )

Siano najważniejsze... co tam te górnolotne slogany o ekologiczności, ochronie drzewek i marketingowy bełkot o redukcji co2 dzięki dodatkowemu programikowi np do płyty głównej/ grafy, który nam zlicza ile to dzięki niemu po obniżeniu taktów mniej kilogramów zużyliśmy i ile drzewek mniej ścięto. Jeśli na szali jest siano, to zazwyczaj na drugiej stronie jest zdrowy rozsądek i chyba nie trzeba mówić która szala zawsze przeważa. Presję na ustawodawstwie taki moloch z Kalifornii zawsze może wywołać. Np sorry armio USA ceny idą o 2000x w górę za każdy układzik, bo nas koparki do górnictwa dobiły. Armia USA: Serio? Jutro wpadamy do każdej kopalni powyżej 10grafik i rozwalamy górników. Można?



@1 Elektron (autor: josh | data: 18/11/21 | godz.: 22:08 )

Na twoim miejscu, zaczął bym się martwić o stan własnego zdrowia psychicznego. Nie wiem co to jest, nie znam się, ale radzę o tym chociaż poczytać. Jakaś mania czy coś, na punkcie tych paskudnych koparek GPU.



Też za nimi nie przepadam. Na pocieszenie mogę tylko dodać, że wszystko wskazuje na to, że problem rozwiąże się niebawem sam. Proof of Work odejdzie do lamusa tak samo, jak maszyny parowe, bez pomocy Armii Stanów Zjednoczonych, mordujących górnikow jak kaczki...



Chociaż jak Ciebie czytam, to mam wrażenie, że z tych dwóch opcji, wolałbyś jednak tą drugą, tak dla osobistej satysfakcji, prawda?



... (autor: Elektron | data: 19/11/21 | godz.: 00:08 )

najpierw zajrzyj w lustro. Masz jakiś problem? Najwyraźniej, skoro pod każdym postem z odmiennym zdaniem wyzywasz ludzi od psychicznych. Wiesz co to wyolbrzymienie? Ale zapewne najbardziej boisz się, że takich jak ja będzie coraz więcej i w końcu doprowadzą do tego, że będzie zabronione użytkowanie kopareczek i dopływ siana się skończy. No i skoro poziom intelektualny i umiejętnościowy nie pozwala ci godnie żyć robiąc coś pożytecznego, to wtedy koniec z lansowaniem się na burżuja. Farmazony o samoczynnym rozwiązaniu problemu zachowaj dla siebie. Problem się rozwiązuje już kilkanaście lat w drugą stronę.



... (autor: Elektron | data: 19/11/21 | godz.: 00:13 )

2 posty niżej na portalu masz do przejrzenia wyniki finansowe tego molocha, tak żeby potwierdzić moją chorobę psychiczną XD.



@Elektron (autor: henrix343 | data: 19/11/21 | godz.: 02:01 )

Wyniki finansowe monopolisty, nikogo nie interesja.



Odnosnie zagladania w czyjes dupy - to najczesciej robia tak ludzie, gdzie wlasna ich bardzo piecze (czytaj zostali wyruchani).



Jak chcesz znalezc przyczyne monopolu i dlaczego placzesz, to zerknij w PIT. A potem zastanwo sie czy ta kasa nie idzie na deite kaczora czy tam donalda, gdzie mozesz sobie nawet sam X tu wstawic.



