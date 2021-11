Czwartek 18 listopada 2021 Zdjęcia rdzeni procesorów Intel Meteor Lake i Sapphire Rapids

Autor: Zbyszek | źródło: CNET | 19:08 W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające rdzenie krzemowe przyszłych procesorów Intela, czyli wytwarzanych w litografii Intel 7 serwerowy ch Xeonów z serii Sapphire Rapids, oraz wytwarzanych w litografii Intel 4 konsumenckich Core 14. generacji z serii Meteor Lake. Pierwsze z nich to procesory dysponujące 56 rdzeniami Golden Cove, zbudowane z czterech odrębnych 14-rdzeniowych chipów krzemowych. Opcjonalnie obok każdego z nich może znajdować się także 16 GB pamięci HBM 2e, co daje 8 rdzeni krzemowych na cały procesor. Konsumenckie CPU Meteor Lake to procesory, które trafią na rynek w 2023 roku.



Otrzymają one wydajne rdzenie Redwood Cove i efektywne rdzenie SkyMont, i równiez będą mieć budowę modułową - rdzenie x86 znajdą się w odrębnym chipie, układ graficzny w odrębnym chipie, a kontroler pamięci, kontrolery PCIe i inne elementy w kolejnym układzie.



Zdjęcia procesorów Meteor Lake wskazują, że składają się one w sumie z czterech różnych układów krzemowych, umieszczonych w bardzo bliskiej odległości od siebie.







