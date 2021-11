Piątek 19 listopada 2021 Moduły DDR5 niedostęne z powodu braku chipów PMIC

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 18:12 (1) W ostatnich dniach na rynku zdecydowanie pogarsza się dostępność modułów pamięci DDR5. Według najnowszych informacji, za niski poziom dostaw tych pamięci odpowiadają braki chipów PMIC (Power Management Integrated Circuit), które odpowiadają za zarządzanie energią elektryczną i taktowaniem modułów. Pamięci DDR5 to pierwsze moduły typu DIMM, które wykorzystują ten dodatkowy chip. Według źródeł z branży, produkcja kostek pamięci dla modułów DDR5 jest w pełni wystarczająca, jednak dostawy chipów PMIC są daleko nie wystarczające.



To powoduje pogłębiający się niedobór pamięci DDR5 na rynku. Źródła podają także, że chipy PMIC są obecnie około 10 krotnie droższe, niż prostsze odpowiedniki tych układów montowane do tej pory na płytach głównych.







