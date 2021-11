Piątek 19 listopada 2021 AMD chce usunąć chipsety WiFi Intela z płyt dla Ryzenów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:48 (1) Intel, oprócz procesorów i chipsetów, od lat wytwarza także towarzyszące im układy scalone przeznaczonych do obsługi sieci przewodowych i bezprzewodowych. Przykładem tego są np. karty WLAN Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650 i AX200. Podobnym krokiem podążyła w tym roku firma AMD, która we współpracy z Mediatek opracowała własny modem od obsługi sieci WLAN, w postaci konstrukcji o nazwie RZ660. Według najnowszych informacji będzie on masowo produkowany jeszcze w tym roku. AMD ma też rozmawiać z producentami płyt głównych dla procesorów Ryzen i laptopów z Ryznami.



Obecnie Gigabyte, ASUS, ASRock, MSI i inni w płytach dla procesorów Ryzen i laptopach z tymi procesorami montują powszechnie chipsety WiFi od Intela. AMD chce, aby zostały one zastąpione autorskim RZ660. Trudno dziwić się temu, że producent mając własny model chipsetu WLAN, nie chce dlużej wspierać i powiększać przychodów konkurencyjnego Intela.



Warto przy tym dodać, że AMD RZ660 obsługuje najnowsze standardy WiFi 6E (wraz z pasmem 6 GHz) i Blutooth 5.2.



