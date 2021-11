Piątek 19 listopada 2021 Radeon RX 6500 XT i Radeon RX 6400 - premiera coraz bliżej

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:49 Według najnowszych informacji, na początku 2022 roku AMD doda do swojej oferty dwie budżetowe karty graficzne z architekturą RDNA 2. Będą to Radeon RX 6500 XT i Radeon RX 6400, bazujące na chipie Navi 24, czyli najmniejszym z serii układów graficznych zbudowanych na bazie architektury RDNA 2. Navi 24 jest dokładnie połową większego chipu Navi 23 stosowanego w kartach serii Radeon RX 6600, i zawiera 1024 procesory strumieniowe, oraz 64-bitowy kontroler pamięci GDDR6 wraz z 16 MB pamięci Infinity Cache. Do tej pory Navi 24 znajdował zastosowanie w kartach graficznych Radeon Mobile przeznaczonych dla laptopów.



Z dostępnych informacji wynika, że karty Radeon RX 6500 XT i Radeon RX 6400 otrzymają po 4 GB pamięci GDDR6. Radeon RX 6500 XT ma mieć pełną wersję chipu Navi 24 z 1024 procesorami strumieniowymi, a Radeon RX 6400 nieco okrojony wariant, z prawdopodobnie 896 procesorami strumieniowymi. Wskaźnik TDP obu kart nie powinien przekraczać 75W, a w przypadku ceny mowa o cenie w przedziale 150-200 USD za droższy model, i poniżej 150 USD za tańszy.



