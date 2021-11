Poniedziałek 22 listopada 2021 Rzut oka na nowy 25-calowy monitor e-ink Onyx Boox Mira Pro

Autor: materiały partnera | 16:10 Znana i lubiana za swoje flagowe czytniki eBook-ów firma Onyx Boox już od jakiegoś czasu zapowiadała to co w końcu stało się rzeczywistością. Mira Pro to nowy 25-calowy monitor z wyświetlaczem w technologii e-ink. Ekran został wyposażony w opracowaną przez Aragonite technologię super szybkiego odświeżania BSR i ze stosunkiem ekranu do całości plasującym się na poziomie 85% prezentuje się niesamowicie elegancko i stylowo.









Wygląd zewnętrzny



Obudowa i podstawa monitora wykonana została ze stopu aluminium i zarówno wizualnie, jak i w dotyku dorównuje najlepszym. Dla fanów produktów od Apple warto dodać, że dołączona jest jako całość produktu i nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów.



Ergonomię pracy ułatwi obsługa zarówno obrotu poziomego, jak i pionowego całego ekranu. Wychylenie w osi Z to maksymalnie 40 stopni. Wystarczająco do pracy na stojąco lub do korzystania ze sprzętu postawionego na wysokim podstawku. Monitor nie posiada wbudowanej kamery, więc wideokonferencje nie będą raczej domeną tego sprzętu. Jeśli wierzyć informacjom podanym na oficjalnej stornie Boox, to regulacja wysokości ekranu na podstawie możliwa jest w zakresie 50 mm. Tutaj, jako wierny użytkownik monitorów NEC jestem nieco zawiedziony dość niemrawą możliwością ustawienia odpowiedniej wysokości ekranu. Być może to koszt stylowego wyglądu.



Rozdzielczość i porty



Monitor obsługuje rozdzielczość 2K, a w związku z tym, że to e-ink zdecydowanie będzie przyjemny dla oka podczas pracy wymagającej skupienia. Podobnie do niektórych urządzeń Onyx Boox (np. Boox Note air) monitor posiada podświetlany wyświetlacz i system regulacji temperatury barwowej, dzięki czemu jest czytelny w dzień i w nocy. Podświetlenie nie musi być używane stale, co pozwoli zaoszczędzić energię, ale przede wszystkim zapewni dość ciekawe wrażenia. Wyobraź sobie rysunki techniczne, raporty, lub pisanie artykułów na 25-calowym monitorze e-ink.



Ten monitor wydaje się idealny dla każdego, kto potrzebuje przyjaznego dla oka większego wyświetlacza pomocniczego do kodowania, czy edycji tekstu.



Dokładna rozdzielczość Mira Pro to 3200×1800 pikseli (145 DPI). Monitor nie posiada żadnych widocznych przycisków z przodu obudowy. Dostępne jest 5 portów. Port HDMI, port mini HDMI, USB typu C, Display Port, port zasilania DC (12V, 3A). Sprzęt można oczywiście podłączyć do karty graficznej komputera. Obsługuje systemy operacyjne, takie jak Windows 10, MAC OS, Android, czy Linux. Jest wyposażony w standard VESA, tak aby móc dostosować wybrane samemu ramię lub podstawę.





Photo: https://shop.boox.com/products/mira



Wyświetlacz



Najważniejsza w tym wszystkim jest natomiast wydajność Boox Mira Pro. Monitor wykorzystuje technologię high-brush opracowaną specjalnie dla BOOX. To wspomniana na początku technologia super odświeżania BSR. Częstotliwość odświeżania jest bliska granicy, do której można dojść w ekranach e-ink. Szybkość reakcji jest prawie taka sama jak w przypadku wyświetlacza LCD. Nie występuje zamrażanie ekranu, a opóźnienia ograniczone są do minimum. Śmiało można uznać to za obecnie najszybszą technologię odświeżania wyświetlaczy e-ink.



Producent pomyślał natomiast o fanach odświeżania ekranu i zamontował fizyczny przycisk z boku obudowy, który odpowiada właśnie za refresh i zlikwidowanie tzw. „ghostingu” mogącego zostać w tle po poprzednim obrazie.



Boox zapewnia również opcje dostosowania ekranu do własnych potrzeb, dzięki czemu użytkownicy mają lepsze możliwości obsługi otrzymanego sprzętu. Dostępne do pobrania jest oprogramowanie do regulacji dostarczone przez Boox na PC, dzięki któremu w prosty sposób można dostosować warunki własnych efektów wyświetlania. W tym: natężenie podświetlenia, barwa światła, tryb odświeżania i inne opcje.



Koszt i dostępność



Początkowo monitor został wprowadzony już na rynek azjatycki, ale na całym świecie powinien być dostępny już w połowie listopada. Cena to za około 1500 EUR bez podatków. Cena robi wrażenie, ale jest to produkt, który na celu ma oszczędzanie Twoich oczu i ograniczenie niebieskiego światła, a w konsekwencji również zwiększenie Twojej efektywności w pracy, co z kolei powinno przełożyć się na realny zysk. Mira Pro to drugi monitor, który wypuścił Onyx. Pierwszym i tańszym był Mira z przekątną ekrany 13,3 cala, który wyszedł na rynek w maju.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.