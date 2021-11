Jak wybrać odpowiedni rodzaj kawy dla siebie?

Wybór kawy – obserwacja własnych preferencji

Jest to kluczowy punkt w określeniu tego, jaki rodzaj kawy lubimy. Nikt inny nie będzie w stanie tego za nas ustalić. Dlatego też na początku warto przetestować kilka różnych opcji i na ich podstawie zbudować sobie wizerunek kawy idealnej dla siebie. Podczas próbowania dobrze byłoby poznać smak nie tylko delikatnej i zarazem najbardziej popularnej arabiki, ale też pokusić się na mocniejszą i bardziej kwaskowatą robustę. Czasem idealnym rozwiązaniem może okazać się połączenie tych dwóch gatunków kawy w odpowiedniej dla nas proporcji. Drugim etapem jest zastanowienie się nad preferowanymi aromatami. Tutaj zazwyczaj każdy ma już jasno sprecyzowane upodobania. Mogą to być bardziej korzenne nuty, posmak cynamonowy, orzechowy lub bardziej oryginalnie – owocowy. Ustalenie tych dwóch czynników, czyli rodzaju kawy i jej aromatu, jest już bardzo dużym krokiem w znalezieniu idealnego produktu dla siebie.

Rodzaj kawy a możliwości zaparzania

Być może znamy już nasz ulubiony smak, jednak to nie jedyny czynnik, na który należy zwrócić uwagę podczas wyboru kawy. Bardzo ważna jest także metoda zaparzania, dlatego jej rodzaj należy dostosować do posiadanych przez nas możliwości. Jeśli mamy automatyczny ekspres ciśnieniowy, to najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kawy ciemno palonej, ponieważ jej smak stanie się bardziej wyrazisty. W przypadku ekspresu przelewowego jest natomiast odwrotnie. Tam najlepiej sprawdzą się jasno wypalane ziarna, mimo iż są delikatniejsze. Najwięcej możliwości dają zaś ekspresy kolbowe, ponieważ można w nich stosować oba typy ziaren. Jeśli nie posiadamy żadnego ekspresu i zamierzamy przygotowywać kawę metodą tradycyjną, to również musimy zwrócić uwagę na to, czy dany produkt jest do tego przystosowany.

Wybór sprawdzonego producenta kawy

Kolejnym elementem jest postawienie na zaufany sklep z kawami. Musimy być pewni, że dana marka dba o najwyższą jakość swoich produktów i każdy etap produkcji wykonuje z należytą starannością. Ważny jest też odpowiedni sposób magazynowania kawy. Sprawdzony producent, który utrzymuje się na rynku od wielu lat, z pewnością wspomniane przed chwilą warunki spełnia. W innym wypadku nie funkcjonowałby on tak długo. Przykładem może być tutaj sklep z kawami marki Astra, który istnieje już od 1973 r. Jest to polska firma, która z pewnością może dać nam gwarancję, że zakupiona od nich kawa jest nie tylko bardzo smaczna, ale też dobra gatunkowo – bez oszustw w postaci mieszania dobrej kawy z tą niskiej jakości. Na to tego typu firma nie może sobie pozwolić.

Internetowy sklep z kawami – czy może pomóc w wyborze?

Jak się okazuje, ważne jest także miejsce, w którym dokonujemy zakupu kawy. Popularne hipermarkety mogą posiadać produkty tylko tych najbardziej popularnych marek, które niekoniecznie dają nam gwarancję znalezienia kawy w sam raz dla siebie. Zwłaszcza, że wybór ten jest ograniczony przez miejsce na sklepowych półkach. Dlatego też, w celu zapoznania się z szeroką ofertą kaw, warto skorzystać ze sklepów, które się w tym sektorze specjalizują. Posiadają one zazwyczaj o wiele większą wiedzę na ten temat, dlatego ich pracownicy mogą wesprzeć nas cenną radą. Poza placówkami stacjonarnymi, dobrym rozwiązaniem okazują się też internetowe sklepy z kawami. Taką działalnością zajmuje się wspomniana już wcześniej marka Astra. Jednak w jaki sposób takie internetowe sklepy mogą pomóc nam w wyborze naszej kawy? Otóż, pomijając duży wybór, miejsca te charakteryzują się wysokim profesjonalizmem. Strony internetowe wzbogacane są wieloma informacjami na temat sprzedawanych produktów (m.in. opisami ich smaków, miejscem pochodzenia ziaren czy sposobem zaparzania). Dlatego też dużo łatwiej, bez pośpiechu można znaleźć coś dla siebie.