DRM Fix Tool od Gigabyte dla procesorów Core 12. generacji Alder Lake

Poniedziałek 22 listopada 2021

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:12 Nowe procesory Intel Core 12. generacji z serii Alder Lake-S mają dość wysoką wydajność, ale też pewne minusy - w tym wysoki pobór energii, konieczność zakupu nowej drogiej płyty głównej, czy też niekompatybilność z niektórymi grami 3D. Ostatni z tych problemów wynika z niedostosowania zaszytych w grach rozwiązań antypirackich (DRM) do nowych procesorów. Z uwagi na zastosowanie dwóch różnych typów rdzeni, część rozwiązań DRM wykrywa procesory Alder Lake jako dwa oddzielne CPU, wnioskując próbę uruchomienia gry z jedną licencją na dwóch różnych komputerach.



Producenci rozwiązań DRM, a następnie wydawcy gier muszą przygotować stosowne aktualizacje niwelujące ten problem, i pozwalające na uruchamianie się gier na Core 12. generacji.



Zanim to nastąpi z pomocą przyszła firma Gigabyte, ze swoim narzędziem DRM Fix Tool. Narzędzie wykorzystuje mechanizm parkowania rdzeni zaszyty w systemie operacyjnym. W momencie uruchamiania gry, DRM Fix Tool parkuje efektywne rdzenie, co powoduje ich wyłączenie i pracę Core 12. generacji z użyciem wyłącznie wydajnych rdzeni. To pozwala uruchomić gry, kosztem utraty części wydajności.



DRM Fix Tool powinien przydać się graczom do czasu przystosowania gier do architektury procesorów z różnymi typami rdzeni. Być może zostanie też na stałe nieodłącznym dodatkiem dla graczy uruchamiających starsze tytuły gier, które mogą nigdy nie zostać przystosowane do uruchamiania się na procesorach z różnymi typami rdzeni x86.







