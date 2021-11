Poniedziałek 22 listopada 2021 Szef SK Hynix odpowiada na doniesienia o wysyłaniu maszyn EUV do Chin

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:33 (1) SK Hynix to jeden z największych na świecie producentów pamięci. Koreański producent poza własnym krajem posiada też fabryki w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie oraz w Chinach. Ostatnie z nich stały się właśnie przyczyną zamieszania. SK Hynix obecnie modernizuje część linii produkcyjnych w swoich zakładach, w celu przystosowania części linii do produkcji w nowszych procesorach litograficznych z wykorzystaniem foto-naświetlania najnowszą techniką EUV. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że producent mógł też dostarczyć maszyny EUV do swojej fabryki w Chinach, czemu stanowczo sprzeciwiły się Stany Zjednoczone.



Według władz USA, restrykcje dotyczące transferu amerykańskich technologii do Chin działają nie tylko wtedy, gdy odbiorcą jest firma Chińska. W przypadku producentów spoza Chin dotyczą one ich placówek znajdujących się w Chinach - w tym konkretnym przypadku fabryki SK Hynix zlokalizowanej w Chinach



Do sprawy odniósł się dyrektor generalny SK Hynix, który podczas konferencji Semiconductor Day oficjalnie oświadczył, że jego firma nie wysłała do swojej fabryki maszyn do foto-naświetlania techniką EUV.



Z kolei urzędnik z Białego Domu, odmówił szczegółowego komentarza na temat tej sytuacji, stwierdzając tylko, że administracja USA pozostaje zaangażowana w uniemożliwienie Chinom uzyskania dostępu do najnowszych technologii.



K O M E N T A R Z E

ASML może mieć tylko Nadzieję. (autor: Mario1978 | data: 22/11/21 | godz.: 17:24 )

A na co? Na to gdy Chiny znajdą sposób na zastąpienie technologii Amerykańskiej, której ledwie jest 5% i blokuje ona całkowicie sprzedaż takich maszyn by składać dalej zamówienia w ASML po zastąpieniu chociażby soczewek tymi z Chin. Jeżeli Chiny jednak zaczną sami sobie produkować to przez działania USA ASML będzie sporo w plecy a wtedy rozpraw sądowych oskarżających USA będzie na prawdę dużo. Bo wiele firm z Korei Południowej czy Japonii oraz właśnie z Europy straci na tym kasę jak Chiny przestaną od nich zamawiać by pozbyć się Amerykańskich patentów blokujących ich samych.



