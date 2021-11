Środa 24 listopada 2021 Samsung ogłasza budowę drugiej nowej fabryki chipów w Teksasie

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 17:09 Samsung kilka miesięcy temu poinformował, że w Austin w stanie Texas zbuduje nową fabrykę układów scalonych. Powstanie ona do 2023 roku kosztem około 10 miliardów dolarów, a następnie zostanie wyposażona w linie do produkcji chipów w litografii 3nm. Teraz producent oficjalnie ogłosił kolejną inwestycę w USA. W oddalonej od Austin o 25 km miejscowości Taylor, kosztem 17 miliardów dolarów zbudowna zostanie kolejna nowa fabryka do produkcji układów scalonych. Prace budowlane zostaną rozpoczęte w 2022 roku, a oddanie fabryki do użytku nastąpi w 2024 roku.



Zdaniem Samsunga, posunięcie jest odpowiedzią firmy na wzrost globalnego zapotrzebowania na układy scalone.



