Środa 24 listopada 2021 AMD zwiększa ceny kart Radeon RX 6000 dla producentów komputerów

Autor: Zbyszek | źródło: Board Channels | 16:42 Według najnowszych informacji opublikowanych przez serwis Board Channels skupiony wokół rynku hurtowego IT, firma AMD poinformowała w ostatnim czasie producentów gotowych komputerów o wzroście cen dostarczanych im referencyjnych wersji kart Radeon RX 6000. Począwszy od kolejnej dostawy, ceny kart mają być wyższe o 20 do 40 USD w zależności od modelu. AMD argumentuje podwyżkę wzrostem kosztów produkcji kart, w tym wzrostem cen wafli krzemowych w TSMC oraz wzrostem cen innych elementów składowych, np. elektronicznych elementów dyskretnych.



Warto dodać, że karty graficzne są dostarczane producentom komputerów po cenach bardzo zbliżonych do sugerowanych. Łatwo przekonać się o tym sprawdzając ceny gotowych komputerów, które często są tylko niewiele wyższe, od cen sklepowych samych zainstalowanych w ich wnętrzu kart graficznych.



