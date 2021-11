Środa 24 listopada 2021 Radeon RX 6900 XT LC dostępny w sprzedaży w Europie

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:10 Kilka miesięcy temu firma AMD dodała do swojej oferty karty Radeon RX 6900 XT w wersji LC (LC = Liquid Cooled), wyposażonej w fabryczny system chłodzenia wodą. Oprócz różnicy w systemie odprowadzania ciepła, chłodzony wodą Radeon RX 6900 XT zapewnia o 8-10 procent wyższą wydajność. To dzięki temu, że karta pracuje z wyższymi zegarami - taktowanie Game Clock podniesiono z 2015 do 2250 MHz, taktowanie Boost z 2250 Mhz do 2435 MHz, a dodatkowo zastosowano szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps (zamiast 16 Gbps). Do tej pory Radeon RX 6900 XT w wersji LC był dostępny wyłącznie dla producentów gotowych komputerów.



W najbliższym czasie karta trafi do sklepów w pewnych ilościach jako samodzielny produkt, przeznaczony dla rynku DIY. Radeon RX 6900 XT LC można już nabyć np. w niemieckim mindfactory, gdzie jej cena wynosi obecnie 1749 Euro.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.