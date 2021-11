Piątek 26 listopada 2021 Google doda ulepszonego managera haseł do przeglądarki Chrome

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 18:34 Przeglądarka Google Chrome, jak wiele innych przeglądarek wyposażona jest w funkcje umożliwiająca zapamiętanie hasła wprowadzonego podczas logowania do serwisu www. Pozwala to pominąć konieczność ponownego wprowadzania hasła przy kolejnych odwiedzinach danej strony, po wylogowaniu się, lub w przypadku jego zapomnienia. Przyszłe wersje Chrome otrzymają znacznie bardziej rozbudowany mechanizm zapamiętywania haseł, przypominający możliwościami typowe managery haseł.



Pojawi się m.in. możliwość ręcznego dodania loginu i hasła, pozwalająca na zapisywanie w Chrome haseł nie tylko do serwisów internetowych. Użytkownik ma też zyskać lepszą kontrolę nad poświadczeniami przechowywanymi w Chrome. Pierwsze z nowych funkcji są już testowane przez Google we wczesnych wersjach nowych edycji przeglądarki. Szacuje się, że w wersji stabilnej Chrome nowe rozwiązania zostaną udostępnione za około 3 miesiące.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.