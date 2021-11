Piątek 26 listopada 2021 Rozwiązanie Nvidia DLSS dostępne w systemie Linux

Autor: Zbyszek | źródło: Steam | 19:02 Oferowane przez Nvidia rozwiązanie DLSS (Depp Learning Super Sampling), to technika wykorzystująca jednostki obliczeniowe GPU do podniesienia rozdzielczości wyrenderowanego obrazu wraz z jednoczesną rekonstrukcją, czyli eliminacją efektów ubocznych tej konwersji. To pozwala uzyskać wyższą płynność, niż przy renderowaniu obrazu w docelowej rozdzielczości, kosztem pewnej najczęściej niezauważalnej utraty jakości. Nvidia ciągle ulepsza DLSS, w efekcie utrata jakość staje się coraz bardziej niezauważalna. Producent podejmuje też wiele kroków zmierzających do tego, aby wykorzystanie DLSS było jak najszersze.



Teraz znika kolejne ograniczenie, jakim była konieczność posiadania systemu Windows w celu skorzystania z dobrodziejstw DLSS. Wszystko dzięki współpracy Nvidia i Valve, która doprowadziła do dodania obsługi DLSS w narzędziu Proton, które umożliwia uruchamianie gier z API DirectX na systemach z rodziny Linux.



Na ten moment największym ograniczeniem w rozwoju DLSS wydaje się konieczność posiadania karty GeForce RTX z jednostkami Tensor.



