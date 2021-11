Piątek 26 listopada 2021 Apple AR - okulary rozszerzonej rzeczywistości już w 2022 roku?

Autor: Zbyszek | źródło: Mac Rumors | 19:18 Kiedy w 2012 roku firma Google zaprezentowała okulary rozszerzonej rzeczywistości Google Glass, zapowiadała je jako rewolucję. Urządzenie wyglądało jak wyjęte z filmu science-fiction, i umożliwiało dodanie do obserwowanej rzeczywistości dodatkowych informacji lub obrazów. Produkt nie podbił rynku konsumenckiego, ale stał się podstawą do stworzenia podobnych okularów do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych - w postaci dostępnych w sprzedaży modeli Google Glass Enterprise Edition pierwszej i drugiej generacji. Google Glass nie umknęło uwadze firmy Apple.



Producent iPhone i iPadów jeszcze w 2012 roku złożył wniosek patentowy opisujący podobne do Google Glass urządzenie, w formie okularów, dodające dodatkowe informacje do obserwowanej rzeczywistości.



Z najnowszych informacji wynika, że produkt trafi na rynek końcem 2022 roku, w postaci okularów Apple AR. Dedykowanie takich okularów rynkowi konsumenckiemu oznacza, że być może Apple albo udało się stworzyć coś tańszego od Google Glass, lub znaleźć dla urządzenia odpowiednie zastosowania. Pogłoski mówią m.in. o możliwej współpracy ze smartfonami iPhone, w ramach której Apple AR będzie mogło spełniać zadania typowe dla zegarków klasy smartwatch, ale i nie tylko.



