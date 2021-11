Poniedziałek 29 listopada 2021 Płyn do dezynfekcji rąk - na co zwrócić uwagę przy jego zakupie?

Autor: materiały partnera | 04:09 Zadaniem płynu do dezynfekcji rąk jest niszczenie szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów. Na co zwrócić uwagę przy zakupie takich produktów? Podpowiadamy.















Skuteczność działania



Aby preparat do dezynfekcji działał naprawdę skutecznie musi w sobie zawierać odpowiednią ilość środka aktywnego. W tym przypadku jest to najczęściej alkohol etylowy oraz izopropylowy. W połączeniu w odpowiednich proporcjach z wodą działa bakteriobójczo i antywirusowo.



Wydawać się może, że najlepszym wyborem będzie więc produkt, który będzie miał w sobie największą zawartość tak przygotowanej substancji czynnej. Jeśli planujemy używać takiego produktu sporadycznie to nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić właśnie taki preparat. W przypadku jeśli jednak kupujemy go do użytku regularnego to warto wiedzieć, że są to środki, które działają niekorzystnie na skórę dłoni. Największym zmartwieniem nie jest jednak wysuszona skóra, co podatność na zmiany skórne i alergie. Dlatego dużo produktów dostępnych w sklepach ma w swoim składzie różnorakie substancje łagodzące i pielęgnujące.



Wygoda użytkowania



Praktycznie każdy płyn do dezynfekcji rąk wyposażony jest w specjalny dozownik. Natomiast część z tych produktów jest sprzedawana w formie sporych rozmiarów zasobnika, a więc w takim przypadku służy głównie do uzupełniania mniejszych pojemników. Jeśli zaś chodzi o sposoby aplikacji to mamy tutaj do czynienia na przykład z wygodnymi spryskiwaczami, atomizerami lub innym rodzajem dozowników. Jeśli planujemy nosić go przy sobie, na przykład w torebce, to warto upewnić się, że ma możliwość łatwej i wyraźnej blokady przed przypadkowym wciśnięciem.



Zapach płynu do dezynfekcji jest jednym z mniej przyjemnych, a do tego jest bardzo intensywny. Jest to szczególnie uciążliwe zwłaszcza w małych pomieszczeniach, gdzie jego użycie może drażnić innych klientów w punktach usługowych. Wielu producentów znalazło na to sposób. Aby zwiększyć komfort użytkowania dodają do produktu składniki zapachowe w postaci na przykład woni cytrusów lub zielonej herbaty. Nie eliminuje to co prawda zasięgu oddziaływania, ale dodaje przyjemny aromat.



Pojemność preparatu



Z ekonomicznego punktu widzenia warto zakupić większy pojemnik w którym znajdzie się co najmniej kilka litrów płynu do dezynfekcji rąk. Jest to także doskonały wybór do publicznych miejsc takich jak na przykład apteki, sklepy lub punkty usługowe, gdzie działa szybkie zużycie tego środka. Część dużych produktów wyposażona jest w wygodny kranik do przelewania środka do mniejszych pojemników oraz montowany opcjonalnie atomizer.



