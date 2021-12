Środa 1 grudnia 2021 UE chce produkwać więcej układów scalonych na swoim terenie

Autor: Zbyszek | źródło: CNBC | 17:07 Dopiero kryzys dostaw na rynku układów scalonych zwrócił uwagę polityków na tę jakże ważną we współczesnym świecie gałąź gospodarki. Jak informuje CNBC, zagadnienie to było omawiane w ostatnim czasie na różnych szczeblach wśród urzędników Unii Europejskiej. Mieli oni zadeklarować podjęcie w najbliższym czasie szeregu działań, dążących do tego, aby zwiększyć produkcję układów scalonych na terenie Unii Europejskiej. Obecnie udział fabryk znajdujących się na terenie UE w globalnej produkcji układów scalonych nie przekracza 10 procent. UE chce, aby w 2030 roku wskaźnik ten wzrósł do 20 procent.



W tym celu unijni urzędnicy mają starać się przekonać Intela i TSMC do lokalizacji swoich fabryk na terenie UE. Zapowiedź nadchodzi w momencie, kiedy Intel już wcześniej spotykał się z przedstawicielami krajów UE i jest na etapie wyboru lokalizacji pod swoją przyszłą fabrykę układów scalonych.



