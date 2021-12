Środa 1 grudnia 2021 AMD wprowadzi procesory Renoir X i Vermeer X

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:50 Według najnowszych informacji AMD wprowadzi w najbliższych tygodniach na rynek nowe procesory dedykowane dla podstawki AM4, w postaci modeli o nazwach kodowych Renoir X i Vermeer X. Pierwsze z nich, Reinor X, to procesory wykonane w litografii 7nm, oparte o rdzenie ZEN 2 i pozbawione zintegrowanego układu graficznego. Mają one wzmocnić ofertę AMD w segmencie budżetowym, gdzie dotychczas oferowane były 14/12nm procesory Athlon oparte o architekturę ZEN / ZEN +. Z kolei Vermeer X to nic innego, jak procesory Ryzen serii 5000 z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache.



Obie serie produktów trafią na rynek w 1. kwartale 2021 roku. Według najnowszych nieoficjalnych doniesień, kolejna całkowicie nowa generacja procesorów, oparta o litografię 5nm i rdzenie ZEN 4 zadebiutuje na rynku w 3. kwartale 2022 roku - o około kwartał wcześniej, niż wynikało to z dotychczasowych informacji.



