Środa 1 grudnia 2021 GPU z serii Nvidia Hopper będą wytwarzane w 5nm litografii TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTImes | 17:14 W przyszył roku Nvidia wprowadzi na rynek kolejne generacje swoich procesorów typy GPU. Będą to układy scalone z architekturą Hopper przeznaczone do stosowania w kartach dedykowanych do zastosowań serwerowych i obliczeniowych, oraz układy z architekturą Ada Lovelace dedykowane dla kart graficznych GeForce RTX serii 4000. Dotychczasowe doniesienia wskazywały, że chipy z serii Hopper będą nadal wytwarzane u Samsunga w jego litografii 5nm lub 4nm, a produkcją układów z serii Ada Lovelace zajmie się TSMC w swojej litografii 5nm.



Najnowsze informacje są inne, i wskazują, że zarówno układy z serii Hopper jak i Ada Lovelace będą produkowane u TSMC w 5nm litografii. Tym samym po 2 latach korzystania z 8nm litografii Samsunga, Nvidia powróci do wytwarzana swoich chipów GPU w zakładach tajwańskiego TSMC.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.