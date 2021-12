Środa 1 grudnia 2021 Intel ARC A380 - specyfikacja najtańszej karty graficznej Intela

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 22:58 (1) Pierwszy kwartał 2022 roku zaowocuje premierą długo oczekiwanych kart graficznych od Intela. W sieci pojawiła sie właśnie specyfikacja najtańszej z przygotowanych kart - Intel ARC A380. Jest to konstrukcja wyposażona w 6GB pamięci GDDR6 z 96-bitową magistralą oraz mniejszy z dwóch przygotowanych przez Intela chipów graficznych, posiadający 128 jednostek wykonawczych (EU). Taktowanie GPU wynosi do 2,45 GHz (z Turbo), a pamięci 16 Gbps, co zapewnia jej przepustowość na poziomie 192 GB/s.



Według nieoficjalnych doniesień, wydajność Intel ARC A380 jest zbliżona do oferowanej przez GeForce GTX 1650 Super.

Mocniejsze odmiany kart Intel ARC otrzymają większy z dwóch przygotowanych układów graficznych, i mają występować w co najmniej 3 wersjach - z 256 jednostkami EU i 8 GB pamięci ze 128-bitową magistralą, z 384-448 jednostkami EU i 12GB pamięci ze 192-bitową magistralą. oraz z 512 jednostkami EU i 16 GB pamięći z 256-bitową magistralą.



niech teraz (autor: Mario2k | data: 2/12/21 | godz.: 11:44 )

Intel ratuje sytuację niskimi cenami inaczej cała ta seria to będzie wtopa roku 2021



