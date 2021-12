Środa 1 grudnia 2021 Core i3-12100 bardziej wydajny niż Ryzen 3 3300X

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:18 (1) Obecnie oferta procesorów Intel Core 12. generacji obejmuje tylko trzy modele (Core i9-12900K, Core i7-12700K, Core i5-12600K) z odblokowanym mnożnikiem, dedykowane dla entuzjastów, ale już w styczniu ma zostać znacznie poszerzona o procesory z niższymi wskaźnikami TDP, zablokowanym mnożnikiem i/lub wersje z mniejszą liczbą rdzeni. Poza zablokowanymi wersjami wyżej wymienionej trójki, oraz ich wersjami "T" z TDP 35W, do oferty trafią też Core i5-12500 i Core i5-12400 (6 wydajnych, 0 efektywnych rdzeni) i procesory z serii Core i3 (4 wydajne rdzenie, 0 efektywnych).



W sieci pojawiły się właśnie pierwsze testy najtańszego z przygotowanych procesorów w postaci Core i3-12100. Dysponuje on 4 rdzeniami x86 Golden Cove obsługującymi 8 wątków, o taktowaniu maksymalnym 4,3 GHz (z Turbo). Wskaźnik TDP wynosi 60W, a PL2, czyli limit poboru energii - 77W.



Z testów wynika, że Core i3-12100 oferuje od kilku do kilkudziesięciu procent większą wydajność niż Ryzen 3 3300X (rdzenie ZEN2). Nie jest to zaskakujące -obydwa procesory mają taką samą liczbę rdzeni i wątków, ale Core i3-12100 wykorzystuje rdzenie o znacznie wyższym wskaźniku IPC.



Wygląda na to, że AMD musi szybko odświeżyć ofertę budżetowych procesorów, wprowadzając np. modele Ryzen 3 5300X oparte o nowsze rdzenie ZEN 3.



K O M E N T A R Z E

czekam (autor: bajbusek | data: 2/12/21 | godz.: 11:52 )

aż pójdą po rozum do głowy i zrobią i7 na 8 P-Core bez gówna E- ... wtedy może się przesiądę znowu na intela ...



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.