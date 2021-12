Środa 1 grudnia 2021 Masz firmę i potrzebujesz programu księgowego? Wypróbuj rozwiązania od wFirma

Autor: materiały partnera | 22:07 Polski przedsiębiorca nie ma lekko. Nasz system prawno-podatkowy należy do jednych z najbardziej zawiłych i skomplikowanych w całej Unii Europejskiej. Co gorsza notorycznie są do niego wprowadzane nowe rozwiązania, które co prawda ułatwiają rządowi analizę rynku i ściąganie podatków, ale potrafią też być prawdziwym utrapieniem dla firm z sektora MMŚP. Wszystkie te regulacje wymagają nie tylko dobrej ich znajomości, ale też prowadzenia wielu różnych rejestrów i cykliczne przekazywanie ich podsumowań do poszczególnych organów podatkowych.



Dotyczy to zarówno firm składających się z setek pracowników jak i osób samozatrudnionych, często samodzielnie prowadzących swoją księgowość. Przy tym duża część komunikacji z urzędami odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych, więc o prowadzeniu papierowej książki przychodów i rozchodów można w praktyce zapomnieć. Konieczne jest korzystanie albo z kilku bezpłatnych i niekoniecznie dogadujących się ze sobą programów, które dodatkowo mają liczne ograniczenia, albo z jednego dużego kombajnu. Ten co prawda agreguje wszystkie funkcjonalności przez co jest wygodniejszy, ale wymaga też uiszczenia opłaty. Praktycznie zawsze jest to subskrypcja, więc trzeba się nastawić na konieczność opłacania stałych rachunków za jego używanie. I choć czasami mogą to być relatywnie wysokie kwoty (w zależności od wybranej opcji), to akurat w tym przypadku subskrypcja jest dobrą metodą dystrybucji. W końcu i tak praktycznie co roku coś się w naszym prawie zmienia, więc musielibyśmy tak czy siak dokupować regularnie aktualizacje





Ale co w takim razie wybrać?



Przed tym pytaniem przynajmniej raz w życiu staje w zasadzie każdy pracodawca. Od osoby prowadzącej jednoosobową działalność po wielką spółkę prawa handlowego. Oczywiście te większe podmioty mają już zazwyczaj sztab ludzi, którzy są w stanie samodzielnie przejrzeć i wybrać interesujące ich oferty, więc my skupimy się na osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę z własną działalnością lub prowadzą niewielką firmę i są niezadowolone z dotychczasowych rozwiązań.



W tym miejscu każdy przedsiębiorca musi sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

Jaką działalność prowadzi – czy jest to produkcja, świadczenie usług, a może sprzedaż,



Czy będzie potrzebować szczegółowej ewidencji towaru,



Czy będzie korzystać z API firm trzecich, takich jak e-bay, Amazon, Allegro czy Google.





Nie potrzebuję rozbudowanego magazynu ani zaawansowany narzędzi do sprzedaży online



W takim przypadku możesz zainteresować się aplikacją Mała księgowość online od wFirma. Jest to webowa aplikacja do kompleksowego zarządzania praktycznie wszystkimi aspektami działalności. Z jej poziomu wystawimy każdy istniejący w obiegu typ faktury, w tym VAT i VAT marża zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Dzięki szablonom sami zdecydujemy jak będzie wyglądać wersja końcowa dokumentu i w jakim będzie języku. Dodatkowo wystawiony dokument możemy też łatwo podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego, a także wygenerować na podstawie tych dokumentów odpowiednie rejestry i sprawozdania, w tym JPK. Aplikacja umożliwia też łatwe rozliczanie płatności oferując rozbudowany system ewidencji takich zdarzeń na czele z pełną integracją z bankami, płatnościami automatycznymi za zobowiązania firmy czy tzw. miękką windykacją – wysyłanie powiadomień o konieczności zapłaty i wezwań do zapłaty do zapominalskich kontrahentów.



Fajną opcją jest korzystanie z technologii OCR do automatycznego skanowania faktury i wprowadzenia jej danych do systemu, możliwość odczytywania faktur z telefonu czy zaciągania danych kontrahentów do systemu po numerze NIP.



Ponadto do dyspozycji użytkownika oddany został rozbudowany system rozliczania kosztów w KPiR, rejestr pojazdów i środków trwałych a także system do rozliczania ryczałtu zewidencjowanego.









A co jeśli potrzebuję więcej opcji związanych z handlem, w tym za pomocą e-commerce?



Dla takich osób wFirma przygotowała dedykowany program do fakturowania, który co prawda nie pozwala na zarządzanie środkami trwałymi czy pojazdami, ale za to oferuje znacznie bardziej rozbudowane narzędzia do prowadzenia handlu. Wśród nich znajdziemy system CRM nastawiony na zadania i projekty, zamiast na samą ewidencję, obsługę drukarek fiskalnych, pełną integrację z platformami sprzedażowymi, integrację z PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) czy wsparcie dla automatycznego wystawiania faktur i ich kredytowania.



W kosztującej 19zł miesięcznie wersji podstawowej wymiana tych informacji jest jednokierunkowa, ale jej możliwości można dodatkowo rozbudować o moduły magazyn, kadry i płace i wreszcie o e-commerce. W przypadku magazynu dostajemy jeszcze wsparcie dla kodów EAN, GTU dla JPK, oraz system komplementacji i obsługi zamówień, a w e-commerce dochodzi do tego dwukierunkowa integracja z allegro, e-Bay, Amazon, i Google Shoping, a także moduł kasa/bank.







Chciałbym najpierw spróbować



To zrozumiałe. Nikt nie chce przecież kupować kota w worku, więc wszystkie wymienione aplikacje mają okres próbny. W przypadku programu do fakturowania jest to 30 dni, a dla Małej księgowości online z kodem rabatowym KSIEGOWOSCZADARMO dostajemy cały rok korzystania za darmo. Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.wfirma.pl.



