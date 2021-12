Piątek 3 grudnia 2021 Seagate wprowadza HDD Exos X20 i IronWolf Pro o pojemności 20 TB

Autor: Zbyszek | źródło: Seagate | 12:16 Firma Seagate poinformowała o dodaniu do swojej oferty dwóch bardzo pojemnych dysków typu HDD przeznaczonych do stosowania w centrach danych. Są to modele Exos X20 oraz IronWolf Pro, z których pierwszy jest bardziej zoptymalizowany pod względem niskich opóźnień w dostępie do danych (4,16 ms), a drugi pod kątem niższego poboru energii elektrycznej. Obydwa modele wykorzystują zlącze SAS, i co bardzo ważne, klasyczną technikę zapisu CMR, w której poszczególne ścieżki nie zachodzą na siebie, co gwarantuje wyższą wydajność podczas nadpisywania raz zapisanych danych.



Exos X20 o pojemności 20 TB został wyceniony przez Seagate na 669 USD, a IronWolf Pro o pojemności 20TB na 649 USD.



