Piątek 3 grudnia 2021 Szef Intela domaga się od USA wsparcia dla amerykańskich firm

Autor: Zbyszek | 12:50 (2) W lutym 2021 roku przedstawiciele największych Amerykańskich firm działających w branży półprzewodnikowej wystosowali do nowego prezydenta USA Joe Bidena wspólny list o tytule "Chips for America". Pisali w nim m.in. o coraz większej zależności Stanów Zjednoczonych od wytwórców z dalekiego wschodu, w tym. min. Samsunga i TSMC, oraz nawoływali polityków w USA do podjęcia szeregu kroków, które mają wzmocnić amerykańskie firmy działające w tej branży i umożliwić im skuteczną konkurencję z Azjatyckimi przedsiębiorcami. List został podpisany przez przedstawicieli ponad 20 firm, w tym szefów Intela, AMD, Micron, QualComm i Texas Instruments.



Wkrótce po tym wydarzeniu nowym szefem Intela został Pat Gelsinger, będący kilkanaście lat temu jednym z głównych dyrektorów technicznych Intela. Tuż po objęciu funkcji CEO, Gelsinger zaprezentował plan mający odbudować pozycję Intela jako najlepszego producenta układów scalonych na świecie, nadszarpniętą i utraconą w ostatnim czasie na rzecz TSMC.



W ramach planu Intel zamierza wybudować kilka nowych fabryk na terenie USA, i jeden duży kompleks fabryk w Europie (za około 90 mld USD), a także otworzyć swoje fabryki na możliwość produkowania układów scalonych dla firm trzecich. Intel zamierza też zwiększyć środki na badania i rozwój aby szybko nadrabiać zaległości w opracowywaniu kolejnych procesorów litograficznych, a do tego czasu przejściowo korzystać z możliwości zamawiania chipów w TSMC.

Plan ten wymaga znaczących środków finansowych znacznie przekraczających 100 miliardów dolarów. Tymczasem politycy w USA, w odpowiedzi na list "Chips for America", wciąż nie wypracowali sposobu i skali wsparcia dla amerykańskich producentów z branży układów scalonych.



Nieoficjalne doniesienia z kwietnia wskazywały, że administracja USA zdecyduje się wesprzeć rodzimych producentów kwotą na rozwój w wysokości około 50 miliardów dolarów, z czego ponad 10 miliardów przypadnie Intelowi. Od tego czasu minęło ponad pół roku, a w sprawie nie ma żadnych widocznych postępów.





Taka sytuacja nie podoba się szefowi Intela. Podczas jednej z ostatnich konferencji zorganizowanych w Kalifornii, Pat Gelsinger stwierdził, że w obliczu trudnej konkurencji z Tajwańskimi, Koreańskimi i Chińskimi producentami, Intel oraz inne amerykańskie firmy powinny liczyć na specjalne traktowanie ze strony rządu USA. Jak dodał, wieloletnie braki w tym zakresie powodują utratę przewagi technicznej USA, oraz konieczność zamawiania chipów i innych elementów elektronicznych u producentów ze wschodu. Konsekwencją tego jest pośrednie inwestowanie przez firmy z USA w firmy spoza USA, co oznacza po prostu, że ​​pieniądze amerykańskich firm oraz ich własności intelektualne trafiają za granicę.



Pat Gelsinger określił też Tajwan jako region niestabilny, oraz skarżył się na fakt, że Samsung i TSMC otrzymywały duże dotacje rządowe w swoich krajach, i wezwał administrację USA do przyspieszenia podobnych działań na rzecz wsparcia rodzimych producentów elektroniki.



czemu nie? (autor: komisarz | data: 3/12/21 | godz.: 12:59 )

UE daje dotacje, Chiny jak najbardziej, TSMC tez dostawalo.



... O to to... (autor: SebaSTS | data: 3/12/21 | godz.: 14:07 )

... Potrzebują pomocy, oj potrzebują ... Niech przejrzą jeszcze raz CV



